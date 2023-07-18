В частности, председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает, что реальная война на практике отличается от войны на бумаге.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли не считает замедление контрнаступления Вооруженным сил Украины провалом. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Милли заявил на брифинге после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-14"), которое происходило в виртуальном формате.

В частности, генерал США ответил на вопрос, застопорилось ли контрнаступление Сил обороны Украины ввиду того, что наступление происходит медленнее, чем ожидалось.

Как сказал Милли, в первую очередь, российские захватчики имели несколько месяцев, чтобы создать сложную линию обороны. "Это не совсем соединенные линии окопов как во время Первой мировой войны, но они не совсем отличаются от нее. Много сложных минных полей, "зубов дракона", колючих проводов и окопов и тому подобное. Они имеют очень широкую зону безопасности в глубину, и они создали, вероятно, не менее двух, а даже и трех основных оборонительных поясов. У них было много времени, чтобы это подготовить", - сказал Милли.

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При этом, генерал США отметил, что российские войска несут много потерь, потому что они плохо подготовлены и ненадлежащим образом оснащены, их материально-техническое обеспечение незначительно, а их моральный дух низкий. "Российская ситуация не очень хорошая, но, несмотря на это, они воюют благодаря заминированию полей", - сказал Милли.

В то же время, по его словам, украинцы еще не привлекли к контрнаступлению значительную часть боевой мощи.

"Я не скажу, что произойдет в будущем, потому что это будет украинское решение относительно того, когда и где они привлекут свои резервы. Но теперь они сохраняют свою боевую мощь, и они медленно и целенаправленно прокладывают себе путь через все эти заминированные поля. Это сложная битва, очень непростая битва", - подчеркнул Милли.

Генерал США отметил, что наступление украинских сил началось 5-6 недель назад, и заранее перед этим было проделано несколько сценариев, которые предусматривали достижение определенного прогресса на поле боя, но наступление замедлилось. "Почему именно? Потому что это отличие войны на бумаге от реальной войны", - подчеркнул Милли и добавил, что участие в войне принимают настоящие люди и техника, которые имеют дело с заминированными полями, из-за которых гибнут солдаты.

"Когда это происходит, подразделения замедляются. И это оправдано для того, чтобы выжить и прорваться через эти заминированные поля. Они работают над этим, чтобы пройти. И это далеко от провала. На мой взгляд, я считаю, что слишком рано делать такие выводы. Я думаю, что впереди еще много сражений. И я буду придерживаться того, о чем мы говорили ранее: это будет долговременно, сложно и кроваво", - подчеркнул Милли.

При этом, как сказал министр обороны США Ллойд Остин, подготовка украинских войск еще не завершена. "Я напомню вам, что это не конец. Мы продолжаем создавать боевую мощь, обучать и оснащать три бригады сейчас в Германии. Другие учебные мероприятия продолжаются в регионе... Страны продолжают предоставлять платформы. Мы говорим о дополнительных танках Leopard и боевых машинах пехоты, которые на подходе, а также об артиллерийских системах", - сказал Остин.

Министр обороны США заверил, что соответствующая работа продолжится, и в частности, Соединенные Штаты продолжат прилагать усилия для передачи Украине дополнительных боевых машин Bradley и Stryker, и артиллерийских систем.

"Наша работа продолжается. И мы собираемся сделать все, что сможем, чтобы обеспечить успех украинцев", - подчеркнул Остин.

Как сказал министр обороны США, Украина продолжает добиваться успеха, а российские потери растут.

"Сегодня мы снова обязались поддерживать Украину во время ее решающего контрнаступления и на долгосрочную перспективу. И сейчас не время приостанавливаться", - подчеркнул Остин.

Кроме того, Милли отметил, что благодаря коллективным усилиям контактной группы уже подготовлено 17 бригад для контрнаступления и более 63 тысяч военных. Из них, США подготовили 15 тыс и соответствующая подготовка продолжается.

Контрнаступление ВСУ - главное

Контрнаступление ВСУ длится с начала июня 2023 года. В течение первых недель украинским войскам, как потом выяснилось - высокой ценой, удалось освободить 8 населенных пунктов на стыке Запорожской и Донецкой областей.

Впрочем, вскоре эксперты констатировали "угасание импульса контрнаступления", речь шла как о замедлении продвижения украинских сил, так и об ограниченных успехах. США до сих пор ждут молниеносного прорыва ВСУ в обороне россиян, что, по мнению военных, якобы является условием успеха наступательной операции.

При этом в Украине неоднократно указывали, что для такого прорыва недостаточно ресурсов, в частности - западной авиации, что подчеркивал в свое время Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Также проблемой в продвижении ВСУ стали минные поля, отсутствие паритета в вооружении и БПЛА, которые Россия производит массово.

Сегодня, 18 июня, генерал Александр Сырский подчеркнул, что быстрый успех украинского контрнаступления в текущих реалиях "практически невозможен".

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