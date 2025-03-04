Решение президента США ставит под угрозу оборону Киева от российского вторжения.

Заморозка военной помощи для Украины может стать рискованным шагом со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом пишет издание The Times.

Отмечается, что американский лидер по-прежнему отчаянно хочет, чтобы сделка по минералам сработала, и как можно скорее, но он не готов потерять лицо. Он хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский извинился за перепалку в Овальном кабинете в пятницу.

"Если тупиковая ситуация продлится долго, Украина, скорее всего, пострадает на поле боя, что усилит позиции России на переговорах. Это обеспокоит европейцев и, скорее всего, вызовет еще большую антипатию к Вашингтону", - сказано в статье.

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Предполагается, что Белый дом заставит Зеленского отказаться от своих требований о гарантиях безопасности в рамках сделки по минералам, которую две страны должны были подписать в пятницу. Он также будет надеяться, что президент Украины быстро придет к такому выводу.

Приостановка военной помощи США - детали

Президент США Дональд Трамп распорядился приостановить оказание военной помощи Украине, сообщили в Белом доме. Это произошло через несколько дней после перепалки Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. Приказ касается всей помощи, которая не находится в Украине, сообщают ведущие мировые издания.

Речь идёт в том числе об оружии и критически важных боеприпасах, которые уже отправлены, находятся в пути на самолётах и кораблях или ожидают в транзитных зонах в Польше.

Помощь приостановлена до тех пор, пока "лидеры Украины не продемонстрируют искреннюю приверженность к миру". Ряд изданий сообщает, что Трамп и его помощники хотят, чтобы Зеленский публично признал свою вину за конфликт в Белом доме в пятницу.

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