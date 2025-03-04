Заморозка военной помощи для Украины может стать рискованным шагом со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом пишет издание The Times.
Отмечается, что американский лидер по-прежнему отчаянно хочет, чтобы сделка по минералам сработала, и как можно скорее, но он не готов потерять лицо. Он хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский извинился за перепалку в Овальном кабинете в пятницу.
"Если тупиковая ситуация продлится долго, Украина, скорее всего, пострадает на поле боя, что усилит позиции России на переговорах. Это обеспокоит европейцев и, скорее всего, вызовет еще большую антипатию к Вашингтону", - сказано в статье.
Предполагается, что Белый дом заставит Зеленского отказаться от своих требований о гарантиях безопасности в рамках сделки по минералам, которую две страны должны были подписать в пятницу. Он также будет надеяться, что президент Украины быстро придет к такому выводу.
Приостановка военной помощи США - детали
Президент США Дональд Трамп распорядился приостановить оказание военной помощи Украине, сообщили в Белом доме. Это произошло через несколько дней после перепалки Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. Приказ касается всей помощи, которая не находится в Украине, сообщают ведущие мировые издания.
Речь идёт в том числе об оружии и критически важных боеприпасах, которые уже отправлены, находятся в пути на самолётах и кораблях или ожидают в транзитных зонах в Польше.
Помощь приостановлена до тех пор, пока "лидеры Украины не продемонстрируют искреннюю приверженность к миру". Ряд изданий сообщает, что Трамп и его помощники хотят, чтобы Зеленский публично признал свою вину за конфликт в Белом доме в пятницу.