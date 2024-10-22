Активы будут оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не компенсирует убытки от своей агрессии.

Страны "Большой семерки" намерены оставить российские активы замороженными даже после окончания войны в Украине. Об этом сообщает издание Nikkei, ссылаясь на источники в G7.

По словам журналистов, лидеры G7 обнародуют заявление по этому вопросу уже в этом месяце. По информации высокопоставленных чиновников ЕС, активы РФ будут оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не компенсирует убытки от своей агрессии против Украины.

"Мы... вновь подтверждаем, что суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться обездвиженными, пока Россия не прекратит свою агрессию и не заплатит за ущерб, который нанесла Украине", - отметили в проекте заявления лидеров "Большой семерки".

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В издании добавили, что в проекте также говорится о том, что блок будет гарантировать кредит Украине в размере 50 млрд долларов.

Замороженные активы РФ - что известно

Ранее СМИ подсчитали, сколько F-16 можно купить для Украины за замороженные активы РФ. Известно, что сумма замороженных активов составляет 300 млрд долларов, основная часть которых находится на западных счетах в Европе.

Также сообщалось, что Великобритания выделит $2,9 миллиарда из замороженных активов РФ. В стране отметили, что выделенная сумма будет направлена исключительно на нужды ВСУ и может быть использована для разработки беспилотников, способных летать дальше, чем некоторые ракеты большой дальности.

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