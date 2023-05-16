Это предупреждение прозвучало на фоне подготовки Украины к контрнаступлению.

На фоне подготовки Украины к контрнаступлению, заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ предостерег Китай от оказания военной помощи Кремлю.

"Мы пока не видели признаков, что Китай поставляет оружие РФ, но знаем, что такие дискуссии ведутся, – сказал Джоанэ в интервью Голосу Америки. – Это будет очень серьезное решение Китая, которое повлияет не только на отношения с нами, но и на репутацию в отношениях с остальным миром".

Россия является агрессором в войне в Украине, и ее вооружение – это "то, что мы осуждаем очень решительно", сказал он.

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Джоанэ, который поддерживает вступление Украины в НАТО, заявил, что у РФ не должно быть права вето на определение будущего таких стран, как Украина и Грузия.

"Суть в том, что России не должно быть никакого дела до того, какое решение я принимаю в отношении своей страны. Это мое дело, дело моего народа, моих избранных лидеров – принимать решение о том, где и как я хочу жить", – объяснил он.

РФ, площадь которой составляет более 17 млн кв км и которая охватывает 11 часовых поясов, никогда не будет "окружена НАТО", добавил он, назвав подобные утверждения со стороны российских властей "пропагандой".

Джоанэ отметил, что линия фронта в Украине "подвижна", и НАТО видит признаки того, что Украина отвоевывает территории в западной части Бахмута.

"Украина имеет возможность начать успешное контрнаступление, но мы также знаем, что РФ имеет возможность оказать значительное сопротивление", – сказал замгенсекретаря НАТО.

Контранступление ВСУ

Разговоры о готовящемся контрнаступлении ведутся уже несколько месяцев. Чтобы успокоить спекуляции вокруг этой темы президент Владимир Зеленский некоторое время назад заявил, что ВСУ ожидают поставки оружия от партнеров, поскольку сейчас нет недостаточного количества вооружения для начала контрнаступления.

14 мая Зеленский заявил, что будет считать успехом украинского контрнаступления любые территории, которые ВСУ смогут освободить.

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