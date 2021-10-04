Меркель принадлежала к наиболее влиятельным мировым политикам и не раз участвовала в разрешении кризисов и конфликтов.

Ангела Меркель решила уйти из большой политики после выборов осенью 2021 года. 16 лет она была канцлером ФРГ.

Читайте такжеБез Меркель: в Германии проходят выборы нового состава Бундестага (фоторепортаж)По случаю ухода Меркель из политики журналисты DW выпустили документальный фильм о ней. Лента опубликована на YouTube-канале агентства.

Во время работы над документальным фильмом о ней журналисты DW взяли интервью у ряда бывших топ-политиков, среди которых Джордж Буш, Тони Блэр, Владимир Медведев, Франсуа Олланд, которые рассказали о своем отношении к Ангеле Меркель.

Кроме того, в ленте подробно описана биография экс-канцлера Германии и ее вклад в проведение переговоров по Донбассу, в частности подписание "Минска".

Ангела Меркель - немецкая политическая деятельница, федеральный канцлер Германии с 2005 года. Лидер Христианско-демократического союза (2000-2018), лидер оппозиции от 2002 до 2005 года. Меркель - первая женщина на посту Федерального канцлера Германии; ее также часто называют де-факто лидером Европейского Союза и самой влиятельной женщиной в мире.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Григорий Бондарь