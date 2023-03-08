Владимир Путин пытается раскачивать ситуации в Грузии уже более десяти лет. Сегодня ему это удается делать руками своей марионетки - бывшего премьер-министра Грузии, миллиардера Бидзина Иванишвили, который основал правящую сегодня партию "Грузинская мечта".

Понимая проевропейское настроение большинства грузин, раскачка ситуации происходила постепенно, шаг за шагом.

Именно поэтому в Грузии появились пророссийские партии, которые получили представительство в парламенте, якобы, отделившись от большинства. Но на самом деле, все это - люди Иванишвили. Они же и внесли в парламент закон об иногентах, аналогичный принятому в РФ.

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Проблема также в том, что у парламентского большинства буквально рабское отношение к своему лидеру. Потому мне, например, сложно понять представителей оппозиции, которая пытаются проводить дебаты с "Грузинской мечтой". Им ведь тоже известно, что эти люди ничего не решают.

Неизвестно откуда точно Иванишвили получает инструкции: от ГРУ или от ФСБ. Но то, что его действия продиктованы Кремлем - факт. Уверен, что Путин дал ему четкое наставление о том, что на "методичное раскачивание" ситуации времени больше нет. Мол, начинайте "рубить с плеча". Задача - завершить оккупацию Грузии. Для этого даже не нужно вторгаться, нападать военным путем (хотя российские войска и так уже стоят в Цхинвали). Достаточно перекрыть Грузии перспективы вступления в Евросоюз. В этом - основная цель действий пророссийские политических сил, а вовсе не в принятии одного закона.

Дело в том, что Грузия в отличие от Украины и Молдовы, пока так и не получила статус кандидата для вступления в Евросоюз. Появление такого недемократического закона в парламенте может окончательно оставить в истории евроинтеграционную перспективу для грузинского народа. Это будет означать окончательную русификацию Грузии и победу для Путина.

С самого начала полномасштабной войны РФ против Украины было понятно, что Москва никогда не сможет поставить Киев на колени

В целом, если углубиться в детали, сама идея внесения этого законопроекта создана искусственно. Лидеру "Грузинской мечты" не нужен специальный закон для контроля над финансированием неправительственных организаций. Ведь, согласно законодательству Грузии, эти механизмы уже и так существуют. Таким образом, законопроект был внесен лишь для максимального уровня конфронтации, которую мы и видели под парламентом. Иванишвили хотел накалить ситуацию: симулировать отказ Грузии от Европы, чтобы Европа сама отказалась от Грузии. Он хотел получить такую ситуацию, чтобы, за исключением РФ, Грузии больше некуда было идти.

Кстати, сегодня риторика Кремля стала агрессивнее неслучайно. С самого начала полномасштабной войны РФ против Украины было понятно, что Москва никогда не сможет поставить Киев на колени. Уже тогда были опасения, что в какой-то момент Путин начнет искать, где же компенсировать свои провалы на украинском фронте, как же "залатать" свой позор. Простыми словами, ситуация с Молдовой и Грузией сегодня - отражение истерики Путина из-за реального поражения, которое он терпит в Украине.

По всей видимости, российская пропаганда не может кормить российскую аудиторию "победами" бесконечно. Вот почему Путину так важно показать внутреннему обывателю, что он, якобы, имеет успехи где-то еще. Тогда он сможет сказать россиянам: вот, видите, Грузия отказалась от своих амбиций сблизится с Западом. Такая вот, мол, наша братская губерния.

Что касается внутренней ситуации в Грузии, не стоит так заострять внимание на заверениях президента применить право вето к закону об иногентах. Она действительно его ветирует. И этом случае навряд ли сыграет в унисон с "Грузинской мечтой". Но этим президент только сделает демарш, выразив свое несогласие с этим законом. А если бы действительно хотела сделать серьезный шаг для деэскалации ситуации, то могла бы, к примеру, освободить политзаключенного Михаила Саакашвили.

Российская пропаганда не может кормить российскую аудиторию "победами" бесконечно

Закон об иноагентах и реакция на него – вето президента и мирный протест – к сожалению, не повлияют на ситуацию. Все понимают, что большинство в парламенте все равно сможет преодолеть вето. И глава государства никак не может помешать голосованию парламента за закон. Но судя по реакции грузинского общества, не удивлюсь, если законопроект попробуют отложить. Возможно, Иванишвили попытается объяснить Москве, что закон не имеет шансов быть принятым. Но он все равно останется российской марионеткой.

Исправить положение дел могла бы разве что отставка парламента. Но добиться этого возможно только с помощью политического давления со стороны международных партнеров Грузии, а также наложения санкций на Иванишвили.

На нынешнем же этапе протест грузинского общества обязателен. Ему нет альтернативы.

Мамука Жгенти, бывший постоянный представитель Грузии в Совете Европы