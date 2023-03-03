Грузинский парламент приступил к обсуждению скандального закона об иногентах, внесенного представителями антизападного движения "Сила народа". Аналогичного тому, что уже действует в России.

Практическая сторона законопроекта заключается в том, чтобы перекрыть каналы финансирования оппозиционных СМИ и тем неправительственным организациям, которые живут на западные гранты. Речь идет о международных организациях и т.д.

При этом, партия "Грузинская мечта" ссылается на существование такого же законопроекта в США и Британии. Однако не делает ссылку на то, что британский законопроект подразумевает объявление иностранным агентом тех организаций, которые получают финансирование из враждебных Британии стран. А в США такой закон вообще был принят еще в 30-е годы для противодействия нацизму.

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В грузинской реальности, закон "об иногентах" намного ближе к аналогичному закону, принятому в Российской Федерации. И ни для кого не секрет, что его принятие будет означать ограничение свободы слова.

Законопроект об иноагентах - коварный способ отделить Грузию от Запада

Независимый депутат Тако Чарквиани заявил, что этот законопроект — коварный способ отделить Грузию от Запада. В какой-то степени так и есть. Но разве это первый случай? В целом, вокруг этого законопроекта так много шума исключительно потому, что закон с таким же названием принят в России. Если бы в РФ подобного не существовало, грузинский закон "об иногентах" выглядел бы как очередной антидемократический шаг "Грузинской мечты".

К слову, существует две редакции законопроекта: жесткая и более мягкая. Инициаторы документа поступают хитро. Сейчас они послали в Венецианскую комиссию первый, жесткий вариант документа — точную кальку американского закона 30-х годов.

Что будет дальше? Венецианская комиссия обязательно вынесет вердикт о том, что документ не соответствует букве европейского законодательства. После этого, каким бы ни был вердикт комиссии и результаты рассмотрения документа в двух парламентских чтениях, президент Грузии планирует применить к нему право вето. Это означает, что дальше будет новое обсуждение законопроекта и новый вердикт Венецианской комиссии. А далее парламентское большинство попытается преодолеть вето президента. И вето может быть преодолено…

Скорее всего, история будет долгой и продлится до конца осени, а то и до конца года. Но чисто технически у "Грузинской мечты" есть возможность принять этот закон.

К сожалению, это может привести не только к митингам на улицах (в этом мы можем даже не сомневаться, ведь митинги в Грузии происходят и по менее значимым поводам). Куда страшнее, если принятие недемократического закона приведет к более глубокому гражданскому противостоянию. Этого бы не хотелось.

Дестабилизация ситуации в Грузии выгодна России

Проблема в том, что приятие такого закона лишь один из "кирпичиков" развития политической ситуации. И очевидно, что дестабилизация ситуации в Грузии выгодна России.

С одной стороны, все мы понимаем, что Грузия не начнет сближение с РФ. Есть масса факторов, которые этому помешают. Во-первых, оккупированная территория. Во-вторых, никто из партнеров Грузии не допустит контроля РФ — ни Запад, ни Турция, ни Азербайджан. В этом плане у Грузии достаточно благоприятный геополитический климат.

Но с другой стороны, в какой-то момент западным партнерам может стать безразлична внутриполитическая ситуация в Грузии, лишь бы Грузия выполняла свою транзитную функцию...

Конечно, навряд ли в Грузии могла бы закрепиться откровенная диктатура. А вот бардак и дестабилизация вполне возможны. И этот бардак и дестабилизация, к сожалению, на руку именно России. Более того, сегодня "почерк" Кремля как в Грузии, так и в Молдове — один и тот же. Россия ищет, как создать проблемы, используя слабые места изнутри.

Гела Васадзе, политолог