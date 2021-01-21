По мнению, оппозиционера Октавиана Цыку приравнивание русского языка к румынскому — это подрыв основ Конституции.

Конституционный суд Молдовы признал неконституционным закон о функционировании языков и статусе русского языка.

Об этом в четверг, 21 января, сообщает Newsmaker.

Решение, которое не подлежит обжалованию, суд принял по запросу трех депутатов от оппозиции - Октавиана Цыку, Дину Плынгэу и Марии Чобану.

Авторы запроса посчитали, что новый закон о функционировании языков на территории Молдовы, где за русским закреплен статус языка межнационального общения, нарушает права большинства граждан.

По мнению Октавиана Цыку, приравнивание русского языка к румынскому — это подрыв основ Конституции.

«Это точка невозврата. Или мы идем к независимости, или остаемся придатком», - сказал Цыку.

Одной из причины отмены закона является также его принятие с многочисленными нарушениями - без обязательного заключения правительства и ряда министерств.

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Конституционный суд согласился с доводами депутатов и признал закон противоречащим конституции. Он перестает действовать с момента принятия решения конституционного суда. Это решение является обязательным и обжалованию не подлежит.

Напомним, в декабре 2020 года сообщалось, что парламент Молдовы, большинство в котором сохраняют союзники ушедшего президента Игоря Додона, принял ряд законопроектов, которые представители проевропейской оппозиции назвали «токсичными». В частности, они вернули русскому статус "языка межнационального общения".

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Автор: Денис Прядко