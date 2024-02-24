Радослав Сикорский призвал Конгресс США не допустить ошибку.

Если Конгресс США не одобрит помощь Украине, последствия ощутит весь мир.

Об этом министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в интервью Bloomberg. Он объяснил, что в таком случае ряд стран будет рассматривать возможность разработки программ ядерного оружия.

"Если помощь не будет оказана, союзники США будут разочарованы и поймут, что Вашингтон может быть не в состоянии помочь... это будет иметь глубокие последствия для всех американских альянсов по всему миру. Страны начнут страховать себя, а другие будут рассматривать возможность разработки программ ядерного оружия", – рассказал о своем видении ситуации польский министр.

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Сикорский заявил, что члены Евросоюза смогут выполнить обещание относительно миллиона артиллерийских снарядов, которые они планировали передать Украине до марта. Министр уточнил, что союзники уже смогли собрать около 850 тыс. снарядов.

Проблемы с помощью США

Отказ спикера Палаты представителей от Республиканской партии Майка Джонсона ставить на голосование законопроект о поддержке, в том числе для Украины на сумму $60 млрд, заставляет конгрессменов искать "план Б" для одобрения поддержки Украины.

При этом 16 февраля президент Владимир Зеленский рассчитывает, что всесторонняя поддержка Украины от Соединенных Штатов Америки никуда не исчезнет.

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