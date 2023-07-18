Закулисные переговоры ведут два государства.

За возвращение принудительно депортированных на территорию РФ украинских детей тайно "сражаются" две страны мира: закулисные дискуссии на этот счет ведут Саудовская Аравия и Турция.

По данным издания Financial Times, в июне на встрече "Большой двадцатки" (G20) на полях Копенгагена соответствующую проблему затронула Саудовская Аравия. Детали о ситуации изданию сообщили 4 дипломатических источника, ознакомленные с переговорами.

По словам одного из дипломатов, на встрече западные лидеры одобрили инициативу Саудовской Аравии стать посредником в вопросе возращения украинских детей, а также по другим важным темам, в частности, зерновой сделке и ядерных угрозах со стороны России.

Видео дня

В качестве третьих сторон для решения проблемы с возвратом детей Украины выступают Турция вместе с Саудовской Аравией, указывает издание. Главная трудность заключается я в том, что Украина и РФ отказываются вести между собой прямые двусторонние переговоры.

Также неизвестно, сколько именно детей и куда вывезла Россия: "Цель состоит в том, чтобы сосчитать всех детей, чтобы понять, сколько их, а затем найти лучшее решение для каждого ребенка", - уточнил дипломат.

На данный момент "посреднический процесс" дошел до этапа, который ранее не афишировался: украинские и российские чиновники составляют списки с именами тысячи детей, которых переместили в Россию во время войны в Украине.

По словам собеседников издания, переговоры на этот счет "крайне деликатны" и ведутся на протяжении нескольких месяцев. Также два источника FT говорят, что в переговорном процессе участвует российский миллиардер Роман Абрамович (ранее он уже выступал стороной-посредником между Москвой и Киевом).

Европарламент призвал арестовать Лукашенко из-за депортации детей Украины

Напомним, 18 июля члены Европарламента призвали Международный уголовный суд Гааги выдать ордер на арест лидера Беларуси Александра Лукашенко из-за его роли в депортации украинских детей на территорию России.

17 марта аналогичные ордера суд выдал в отношении президента РФ Владимира Путина и уполномоченной России по правам детей Татьяне Москальковой.

По состоянию на май 2023 года лидер Украины Владимир Зеленский уточнил, что режим Путина депортировал на территорию РФ по меньшей мере 19 тыс. 393 ребенка. Это те дети, имена которых известны Украине.