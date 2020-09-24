Отмечается, что убитый работал в департаменте рыболовства.

Южнокорейского чиновника застрелили и сожгли северокорейские войска.

Читайте такжеБоятся коронавируса: КНДР разрешила стрелять на поражение на границе с КитаемОб этом пишет BBC News со ссылкой на министерство обороны Южной Кореи.

По информации Южной Кореи, убитый чиновник работал в департаменте рыболовства. 21 сентября он исчез с патрульного катера примерно в 10 километрах от границы КНДР.

Днем 22 сентября мужчину обнаружили в водах КНДР. Солдаты надели противогазы и допросили его на расстоянии. Вскоре им поступил «вышестоящий приказ» убить обнаруженного человека. Его застрелили, затем солдаты облили маслом и сожгли труп.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал убийство шокирующим инцидентом, с которым нельзя мириться.

Как говорится в сюжете ТСН, в Сеуле убеждены, что южнокорейца убили из соображений противодействия коронавирусу, потому что на границе КНДР усилены меры безопасности.

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Автор: Катерина Шварц