Южнокорейского чиновника застрелили и сожгли северокорейские войска.
Читайте такжеБоятся коронавируса: КНДР разрешила стрелять на поражение на границе с КитаемОб этом пишет BBC News со ссылкой на министерство обороны Южной Кореи.
По информации Южной Кореи, убитый чиновник работал в департаменте рыболовства. 21 сентября он исчез с патрульного катера примерно в 10 километрах от границы КНДР.
Днем 22 сентября мужчину обнаружили в водах КНДР. Солдаты надели противогазы и допросили его на расстоянии. Вскоре им поступил «вышестоящий приказ» убить обнаруженного человека. Его застрелили, затем солдаты облили маслом и сожгли труп.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал убийство шокирующим инцидентом, с которым нельзя мириться.
Как говорится в сюжете ТСН, в Сеуле убеждены, что южнокорейца убили из соображений противодействия коронавирусу, потому что на границе КНДР усилены меры безопасности.
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