Парад гражданской обороны и резервистов в честь 75-летия Северной Кореи мог быть лишь декорацией для переговоров с лидером КНР о Путине.

Юбилейный парад гражданской обороны и резервистов в честь 75-летия Северной Кореи, который лидер страны Ким Чен Ын торжественно провел в пятницу, 8 сентября, мог быть лишь "декорацией" для переговоров с Китаем о Путине.

Как отмечает Bloomberg, северокорейский лидер готовится совершить редкую поездку в Россию на следующей неделе. Это не ускользнуло от внимания Китая.

Во время военного парада к Ким Чен Ыну присоединилась высокопоставленная делегация из КНР, чтобы, вероятно, передать послание от китайского лидера Си Цзиньпиня перед тем, как Ким поедет говорить с главой РФ Владимиром Путиным.

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Отмечается, что делегация состояла из 24 человек. Ее возглавлял вице-премьер Госсовета КНР Лю Гочжун.

"Делегация во главе с Лю могла бы дать президенту Китая Си Цзиньпину возможность пообщаться с Кимом перед тем, как северокорейский лидер, как ожидается, поедет в Россию для встречи во Владивостоке на следующей неделе с президентом Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.

Bloomberg указывает, что сейчас лидер РФ заинтересован в поставках боеприпасов со стороны Северной Кореи, чтобы задействовать их в войне с Украиной.

Отправляя Лю, который отвечает за политику здравоохранения и сельского хозяйства, Пекин пытается избежать впечатления, что он сотрудничает с Пхеньяном в вопросах безопасности и обороны, считает специалист по отношениям между Китаем и Северной Кореей Ли Сан Сук.

"Китай не может оставаться в стороне от Северной Кореи и России, которые укрепляют сотрудничество в сфере безопасности, но Пекину трудно идти на шаги, которые бы шли вопреки санкциям. Поэтому, скорее всего, ставку сделают на экономическое сотрудничество", - сказал Ли.

Северная Корея десятилетиями борется с проблемой хронической нехватки продовольствия. В то же время, страна имеет огромные запасы боеприпасов советского типа, напоминает издание.

Также Bloomberg указывает, что на параде Ким Чен Ына в Пхеньяне были представлены парашютная команда, колонны скоростных мотоциклов, пусковые установки противотанковых ракет, а также зенитная артиллерия и другое вооружение. На празднике Кима сопровождала его "любимая дочь", которая уже стала постоянным "компаньоном" лидера КНДР на крупных мероприятиях.

Ким Чен Ын собрался к Путину в Россию

Ранее издание The New York Times указывало, что Ким Чен Ын рассчитывает на помощь РФ в строительстве новой атомной подводной лодки и развертывании спутников-разведчиков. Это рассматривается, как предмет торгов между странами за поставку боеприпасов.

Чтобы детальнее обсудить соответствующее сотрудничество, Ким Чен Ын согласился сделать "редкую вылазку" к Путину. Он должен приехать в российский Владивосток на бронепоезде уже на следующей неделе. Для визита рассматривается период 10-13 сентября, указывал NYT.

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