Участок был арестован прокуратурой за финансовые, экономические и экологические правонарушения.

Прокуратура Нидерландов арестовала земельный участок в пригороде Амстердама, принадлежащий Йорриту Фаассену, бизнесмену, который был женат на Марии Воронцовой, старшей дочери российского диктатора Владимира Путина. Об этом идет речь в совместном расследовании нидерландского СМИ Follow The Money, российского "Проекта" и британского The Guardian.

Участок площадью 1432 квадратных метра в Дуйвендрехте, районе к юго-востоку от Амстердама, до сих пор остается пустым. В 2021 году Фаассен, указанный как его владелец, подал разрешение на строительство шести небольших офисных зданий и дома. Но в марте прошлого года муниципалитет приостановил разрешительную процедуру из-за "тесных связей" Фаассена с Путиным.

Ранее в этом месяце, как свидетельствуют записи в земельном кадастре Нидерландов, участок был арестован прокуратурой за финансовые, экономические и экологические правонарушения. Прокуратура Нидерландов не комментировала причину ареста и факт пребывания Фаассена под следствием. По словам Хелен Овер де Линден, юриста и эксперта по санкциям, конфискация указывает на то, что Фаассен, вероятно, будет объектом расследования.

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Источники расследователей, знакомые с Фааасеном, сообщают, что он до сих пор живет в Москве, и недавно возвращался в Нидерланды, где был допрошен по делу об уклонении санкций. Сообщают, что у него конфисковали ноутбук и мобильный телефон. После этого он вернулся в Россию.

Журналисты отмечают, что связь арестованного участка с Фаассеном была хорошо известна общественности. В начале полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году вблизи этого участка устраивали акции протеста с призывом к Воронцовой принудить отца прекратить войну и освободить Алексея Навального.

Кто такой Йоррит Фаассен

43-летний Йоррит Фаассен родился в Нидерландах в семье военного. Получил образование архитектора, с 2006 года работал в Москве ("Стройтрансгаз", "Газпром").

В 2008 году женился на Марии Воронцовой, старшей дочери президента России Владимира Путина. В 2012 году у пары родился сын. До 2015 года супруги жили в Нидерландах. После сбития возле Донецка пассажирского самолета российскими силами Boeing 777, выполнявшего регулярный рейс МН17 из Нидерландов в Малайзию, нидерландцы протестовали с требованием выслать Воронцову из страны, однако этого так и не было сделано. В 2015 году супруги переехали в Москву. В 2022 пара объявила о разводе.

Обе взрослые дочери Путина, Мария и Екатерина, были добавлены в санкционные списки ЕС и США в апреле 2022 года. Однако Фаассен до сих пор не находится в санкционных списках ни США, ни ЕС, ни Великобритании.

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