На кухне, где ужинали дети до гибели, нашли ядовитые вещества, сообщили журналисты.

В Красноярском крае РФ четверо детей из одной семьи могли погибнуть из-за того, что родители случайно "приправили" еду не солью, а ядовитыми веществами.

Возможная причина гибели детей - попадание в еду пестицидов, пишет канала Baza в Telegram, ссылаясь на сведения источников. "…во время обысков в доме было обнаружено большое количество пестицидов и антибиотиков для животных. В том числе они находились и на кухне, где ужинала семья", - отмечается на канале.

Все продукты, которые там были, отправили на экспертизу. Журналисты выяснили, что правоохранители также не отбрасывают другую версию причины гибели детей - потребление некачественных продуктов питания.

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Интересные новости мира - что сообщалось о гибели детей в РФ

В российском селе Красная Сопка Назаровского района женщина, ее муж и четверо их детей в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет поужинали пельменями и курицей, которые купили в местном магазине. После этого вся семья оказалась в больнице. Дети скончались, а родители пришли в себя. СМИ писали, что мать детей на момент отравления была беременна.

Начато производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 российского Уголовного кодекса (производство, хранение, либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Справка УНИАН. Пестициды - это ядовитые вещества, которые применяют для борьбы с возбудителей болезней растений и для уничтожения вредителей.

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