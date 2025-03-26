В Европе нарастают опасения по поводу надежности США, несмотря на негласные обещания американцев.

Представители администрации президента США Дональда Трампа заверили европейских лидеров в том, что Вашингтон сохранит "ядерный зонтик" над Европой. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на дипломатические источники, которые говорили на условиях анонимности.

Утверждается, что представители Трампа заверяли союзников в поддержке с его стороны НАТО и в приверженности коллективной обороны Европы.

Однако, как отметили журналисты, взгляды главы Белого дома являются изменчивыми, и он продолжает рассматривать Североатлантический Альянс как клуб, члены которого "платят за американскую защиту".

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"В свой первый срок он часто размышлял о выходе из НАТО, говоря, что США будут защищать только те страны, которые достаточно платят за оборону. В этом месяце он повторил это предупреждение. Он потребовал, чтобы члены НАТО платили до 5% ВВП на оборону, что значительно больше, чем Соединенные Штаты, которые тратят около 3,4% ВВП на свои мировые военные нужды", - пишут журналисты.

По данным издания, опасения в Европе по поводу того, что Соединенные Штаты больше не могут быть надежным партнером, усилились после скандальной утечки данных в американской администрации относительно ударов по Йемену. Уточняется, что в чате неправительственного мессенджера Signal было много комментариев относительно Европы.

"Ненавижу снова спасать европейцев", - писал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Также журналисты обратили внимание на сообщения о том, что найден способ заставить Европу оплатить йеменскую операцию.

"Ядерный зонтик" Европы

Как писал УНИАН, европейские лидеры в последнее время все чаще высказываются о необходимости усиления общей обороны под британским или французским "ядерным зонтиком".

По данным CNN, это произошло, поскольку надежность США, судя по всему, пошатнулась, а Трамп своими действиями "пробил дыры" в ядерном зонтике НАТО.

Экс-пилот Королевских ВВС недавно высказался о "ядерном зонтике" над НАТО. Шон Белл подтвердил, что Америка под руководством Трампа больше не является надежной, поэтому Европа признает, что ей нужен план "Б".

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