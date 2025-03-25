На полную реализацию плана по формированию "ядерного зонтика" потребуются годы.

Президент США Дональд Трамп побуждает европейские страны к созданию собственного "ядерного зонтика" для защиты континента от потенциального ядерного удара со стороны России. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Уточняется, что из восьми объявленных ядерных держав мира Франция и Великобритания являются единственными в Европе, обладающими собственным арсеналом, который не зависит от США. В свою очередь, Германия, Италия, Нидерланды, Бельгия и Турция размещают американское ядерное оружие на базах в пределах своих границ.

Журналисты пишут, что риторика нынешней американской администрации в отношении России и враждебное отношение Трампа к Европе вызывают у европейских лидеров сомнения о том, будут ли США защищать континент. Это привело к призывам к созданию европейского "ядерного зонтика", который будет включать арсеналы Франции и Великобритании, независимо от США.

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По данным издания, создание европейского ядерного потенциала перечеркнет существовавшие десятилетиями процедуры, созданные США во время холодной войны. Однако считается, что это будет дорого, технически сложно, а на полную реализацию этой идеи потребуются годы.

Ядерный арсенал Британии и Франции

В материале указано, что Великобритания может запускать ядерное оружие только с подводных лодок. Сейчас страна полагается только на четыре подлодки, которые несут ядерные боеголовки. Более того, ядерный арсенал Соединенного Королевства является самым маленьким, если сравнивать с основными ядерными державами - около 250 боеголовок. Британское правительство заявляет, что его целью является поддержание "минимального, надежного, независимого ядерного сдерживания".

В то же время, Франция продолжает ежегодно вкладывать миллиарды долларов в поддержание своего ядерного арсенала, оцениваемого в 290 боеголовок, который эксплуатируется независимо от США. Страна производит все необходимые компоненты.

Некоторые бывшие сотрудники Пентагона утверждают, что французский и британский ядерные арсеналы должны пройти многомиллиардную модернизацию, если европейцы хотят сравнять свой ядерный арсенал с американским. Тем не менее, другие эксперты полагают, что нынешних сил этих двух стран может быть достаточно, особенно если Франция и Британия четко заявят о своей приверженности обороне НАТО и интеграции в военное планирование альянса.

"Разрушительная сила от пары сотен единиц ядерного оружия будет больше, чем та, которую когда-либо видела планета", - считает старший сотрудник Совета нацбезопасности при бывшем президенте США Бараке Обаме Джон Вулфстал.

"Ядерный зонтик" Европы

Как писал УНИАН, ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил Европе "ядерный зонтик" для сдерживания будущей российской агрессии. По мнению главного редактора военно-аналитического издания Defense Express Олега Каткова, речь идет о довольно маленьком "зонтике", который составляет несколько сотен ядерных зарядов.

В то же время Financial Times писало, что "ядерный зонтик" Франции не может защитить Европу, поскольку арсенал страны пока слишком мал для того, чтобы защитить весь регион.

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