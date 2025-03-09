Давление на Великобританию растет, так же – на Францию.

Ядерный зон тик Великобритании в теории уже распространяется на все страны-члены НАТО, равно как и ядерный зонтик США. Однако Штаты под руководством Трампа рассматриваются как "потенциально ненадежный партнер".

Такое заявление сделал бывший пилот Королевских ВВС Шон Белл, пишет Sky News. На этом фоне давление на Великобританию растет, так же – на Францию. Это единственные в Европе страны, которые имеют ядерное оружие.

"Ядерное оружие отвратительно по своей природе, но оно является лучшим средством сдерживания и никогда не должно быть применено. Любой потенциальный противник должен считать, что цена любой наступательной атаки будет значительно перевешивать любые выгоды", – акцентирует Белл.

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По его словам, становится все более непонятно, изменилась ли политика США в отношении НАТО и европейской обороны. Это вызывает беспокойство относительно надежности потенциала ядерного сдерживания НАТО, поэтому Европа признает, что ей нужен план "Б".

Самый простой способ укрепить это – поделиться своим ядерным арсеналом с НАТО, как это сделала Великобритания.

"Если у вас есть две страны [в НАТО], у вас есть двойные обязательства – а значит, больше устойчивости и больше доверия", – пояснил Белл.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал обсуждение французского ядерного зонтика с европейскими лидерами. По мнению Белла, это подчеркивает, "насколько серьезно европейские страны воспринимают это изменение в подходах администрации Трампа к безопасности".

Ядерное оружие: важные новости

Der Spiegel сообщает, что в Германии задумались над ядерным оружием на фоне действий Дональда Трампа. Для этого стране нужно менять конституцию.

О желании получить доступ к ядерному оружию заговорили и в Польше. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что Варшава ведет "серьезные переговоры" по поводу предложения президента Франции Макрона использовать французское ядерное оружие для защиты европейских союзников.

Bloomberg писало, что Трамп толкает мир к глобальной гонке ядерных вооружений. Многие страны уже осознают, что "бомба" остается последним реальным фактором сдерживания для захватчиков.

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