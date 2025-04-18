Дуда призвал к ядерному сдерживанию России.

Польша поддерживает идею доступа к французскому "ядерному зонтику" для защиты от потенциальной российской угрозы. Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда в комментарии Bloomberg.

Также польский лидер призвал добиваться доступа к американскому атомному оружию.

"Я считаю, что мы можем принять оба решения. Эти две идеи не являются ни противоречащими, ни взаимоисключающими", - подчеркнул он.

Видео дня

В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, выступая в парламенте, что Варшава может попытаться получить доступ к ядерному оружию. По его словам, ведутся "серьезные переговоры" по поводу предложения президента Франции Эммануэля Макрона использовать ядерный потенциал Парижа для защиты европейских союзников.

По данным издания, стремление Польши к ядерному сдерживанию добавляется к амбициозной программе перевооружения Варшавы, подстегнутой полномасштабным вторжением России в Украину. Также Польша заручилась финансовой поддержкой Евросоюза для укрепления своей границы с Беларусью и Калининградом.

Журналисты напомнили, что Дуда неоднократно призывал США разместить на территории американское ядерное оружие.

"Роль НАТО - противостоять агрессивному поведению России. Как НАТО собирается на это отреагировать? Мой ответ очень прост. Мы предлагаем вам распространить ядерное сотрудничество также и на нашу территорию", - отметил Дуда.

"Ядерный зонтик" Франции над Европой

Как писал УНИАН, Эммануэль Макрон предложил Европе "ядерный зонтик" Франции для сдерживания угрозы со стороны России. Он подчеркнул, что хочет, чтобы европейские партнеры больше не зависели от американских сил сдерживания.

Идея расширения французского "ядерного зонтика" приобрела актуальность на фоне напряженных отношений Европы и США.

Позже в Defense Express ответили, хватит ли "ядерного зонтика" Франции для защиты всей Европы. По словам экспертов, Париж имеет ограниченное количество ядерных боеголовок, которые размещены на четырех атомных подлодках класса Le Triomphant.

Вас также могут заинтересовать новости: