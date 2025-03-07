Эксперты рассказали о количестве ядерных боеголовок, которое сейчас есть на вооружении у Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что его "ядерный зонтик" может стать средством сдерживания для всех стран Европы. Однако при этом Франция имеет ограниченное количество ядерных ракет, даже по сравнению с тем, что она имела в период Холодной войны — 240 боеголовок TN75 с мощностью в 110 килотонн и TNO — 100 кт, а еще 54 TNA — 100-300 кт, пишет Defense Express.

Сообщается, что боеголовки TN75 и TNO находятся на четырех атомных подлодках класса Le Triomphant, в баллистических ракетах M51. Каждая их таких субмарин может нести до 16 ракет. При этом на каждой из ракет находится 6 (а опционально и 10) боевых частей.

"То есть, как можно посчитать, 240 зарядов не хватает для того, чтобы каждая субмарина класса Le Triomphant имела все заряженные ракеты", - говорится в материале. Эксперты также отмечают, что 54 боеголовки TNA установлены в сверхзвуковые ракеты ASMP-A, которые имеют радиус действия в 500-600 километров. Поэтому речь идет о тактическом ядерном оружии.

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При этом не все истребители 4 поколения Rafale могут их нести. Один источник сообщает, что есть всего 20 специализированных Rafale B, другой источник — 40 истребителей в воздушных силах и еще 10 специальных Rafale MF3.

Ядерное оружие Франции в прошлом

В 1996 году Франция окончательно отказалась от баллистических ракет средней дальности S3 шахтного базирования, уничтожив также пусковую инфраструктуру. Кроме того, было свернуто производство оперативно-тактических комплексов Hadès с ядерным зарядом в 80 кт и дальностью до 500 километров.

"Формально само наличие ядерного оружия уже возможно рассматривать, как сдерживающий фактор, или хотя бы возможность ответить аналогичными угрозами", - подытожили эксперты.

Другие новости о ядерном оружии Франции

Ранее УНИАН сообщал, что разные страны просят Францию поделиться "ядерным зонтиком" от России, но защиту получат не все. В частности, это может не коснуться Балтийских стран. Хотя это подвергнет европейские государства дружественному "шантажу".

Однако же один из экспертов рассказал, что может быть не так с предложением Макрона. "Речь идет о довольно маленьком зонтике по сравнению с тем, что есть у РФ, который объективно будет сложно натянуть на всю Европу, тем более вместе с Украиной. Там речь идет о нескольких сотнях ядерных зарядов. Это оружие ядерного сдерживания", - сказал эксперт.

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