Ядерное оружие Франции успокаивает, но не сильно / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что его "ядерный зонтик" может стать средством сдерживания для всех стран Европы. Однако при этом Франция имеет ограниченное количество ядерных ракет, даже по сравнению с тем, что она имела в период Холодной войны — 240 боеголовок TN75 с мощностью в 110 килотонн и TNO — 100 кт, а еще 54 TNA — 100-300 кт, пишет Defense Express.

Сообщается, что боеголовки TN75 и TNO находятся на четырех атомных подлодках класса Le Triomphant, в баллистических ракетах M51. Каждая их таких субмарин может нести до 16 ракет. При этом на каждой из ракет находится 6 (а опционально и 10) боевых частей.

"То есть, как можно посчитать, 240 зарядов не хватает для того, чтобы каждая субмарина класса Le Triomphant имела все заряженные ракеты", - говорится в материале. Эксперты также отмечают, что 54 боеголовки TNA установлены в сверхзвуковые ракеты ASMP-A, которые имеют радиус действия в 500-600 километров. Поэтому речь идет о тактическом ядерном оружии.

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При этом не все истребители 4 поколения Rafale могут их нести. Один источник сообщает, что есть всего 20 специализированных Rafale B, другой источник — 40 истребителей в воздушных силах и еще 10 специальных Rafale MF3.

Ядерное оружие Франции в прошлом

В 1996 году Франция окончательно отказалась от баллистических ракет средней дальности S3 шахтного базирования, уничтожив также пусковую инфраструктуру. Кроме того, было свернуто производство оперативно-тактических комплексов Hadès с ядерным зарядом в 80 кт и дальностью до 500 километров.

"Формально само наличие ядерного оружия уже возможно рассматривать, как сдерживающий фактор, или хотя бы возможность ответить аналогичными угрозами", - подытожили эксперты.

Другие новости о ядерном оружии Франции

Ранее УНИАН сообщал, что разные страны просят Францию поделиться "ядерным зонтиком" от России, но защиту получат не все. В частности, это может не коснуться Балтийских стран. Хотя это подвергнет европейские государства дружественному "шантажу".

Однако же один из экспертов рассказал, что может быть не так с предложением Макрона. "Речь идет о довольно маленьком зонтике по сравнению с тем, что есть у РФ, который объективно будет сложно натянуть на всю Европу, тем более вместе с Украиной. Там речь идет о нескольких сотнях ядерных зарядов. Это оружие ядерного сдерживания", - сказал эксперт.

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