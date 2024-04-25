Кремль называет "злонамеренной выдумкой" заявления США о том, что они планируют нанести вред западным спутникам супероружием.

Россия наложила вето на резолюцию Совета безопасности ООН, которая призвала все страны не допустить гонки ядерных вооружений в космосе. 13 стран-членов Совбеза проголосовали "за", Россия была против, а Китай воздержался, сообщает The Times.

Белый дом обвинил Москву в планах отправить на орбиту ядерное оружие, способное парализовать западные спутники.

Линда Томас-Гринфилд, посол США в ООН, заявила, что россиянам, видимо, есть что скрывать в комментариях после блокирования резолюции.

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"Сегодняшнее вето вызывает вопрос: почему? Почему, если вы придерживаетесь правил, вы не поддержите резолюцию, которая их подтверждает? Что вы можете скрывать? Это странно, и это позор", - сказала она.

Резолюция, разработанная США и Японией, призвала страны соблюдать Договор о космосе времен холодной войны, который запрещает разработку или размещение ядерного оружия или другого оружия массового уничтожения в космосе.

В случае ее принятия от стран требовалось бы "активно способствовать достижению цели мирного использования космического пространства и предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве".

В феврале Белый дом публично заявил, что Россия разрабатывает оружие, которое может уничтожить GPS, спутниковую связь, наблюдение и операции военного командования США и их союзников.

Джон Кирби, представитель национальной безопасности США, тогда заявил, что его страна не способна защитить свои спутники от такого оружия. Члены Конгресса, ознакомленные с отчетами разведки США, назвали это оружие "серьезной угрозой национальной безопасности".

В свою очередь Россия обвинила администрацию Байдена в "злонамеренной фабрикации", направленной на увеличение финансирования войны в Украине.

Томас-Гринфилд заявила, что голосование не изменило обязательства России соблюдать условия Договора о космосе 1967 года.

Василий Небензя, посол России в ООН, назвал голосование "грязным зрелищем", направленным на то, чтобы показать, что Россия не соблюдает условия договора.

"Китай и Россия работают над отдельным соглашением, которое бы запрещало использование или размещение оружия массового уничтожения в космосе. Президент России Путин в течение последних лет неоднократно угрожал применить ядерное оружие в случае угрозы России", - напоминает издание.

Ядерное оружие РФ в космосе: что известно

В середине февраля американские власти забили тревогу из-за новой "серьезной угрозы" от России. Председатель Комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер сообщил, что конгрессменам предоставят для ознакомления информацию об угрозе нацбезопасности. В письме Тернер утверждал, что это срочное дело, которое касается "дестабилизирующей иностранной военной мощи".

Впоследствии стало известно, что США готовят специальную резолюцию в ООН относительно использования ядерного оружия РФ в космосе. Вашингтон обеспокоен возможными планами Москвы отправить ядерное оружие на орбиту.

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