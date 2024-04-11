Россия систематически нарушает международное гуманитарное право, говорят в руководстве ООН.

"Тревожная схема" применения Россией тактики двойного удара, когда под второй удар попадают украинские медики и спасатели, является "жестокой и неприемлемой". Об этом на брифинге для Совета Безопасности ООН заявила заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Эдем Восорну.

"В последние недели мы наблюдаем особенно тревожную модель в последовательности атак. Когда службы быстрого реагирования или экстренные службы спешат к месту удара, вторая волна ударов наносится по тому же месту, убивая раненых и вызывая смерть и травмы тех, кто быстро прибыл на место происшествия, чтобы помочь тем, кто в ней нуждается", - заявила она.

Заместитель генсека ООН подчеркнула, что такие действия россиян "явно усиливают страдания раненых и выводит из строя тех, кто первыми реагирует" на российские удары.

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"Нападения, направленные на раненых и тех, кто им помогает, запрещены международным гуманитарным правом. Они жестоки, бессовестны и должны прекратиться", - заявила Восорну.

Она также выразила сожаление по поводу того, что сейчас Украина "подвергается одним из худших атак с начала войны".

"Не проходит ни одного дня без авиаударов, которые разрушают жизни все большего количества семей по всей стране. (...) Терпеть войну - это ненормально. Мы призываем Совет Безопасности не допустить, чтобы эта война осталась без ответа и без решения. Это вызывает непрерывную смерть, разрушения и трудности", - резюмировала заместитель генсека ООН.

Российская тактика двойных ударов в Украине

Как писал УНИАН, Россия начала чаще использовать тактику двойного удара, когда вторая ракета, бомба или дрон поражает спасателей и медиков, прибывших на место первого удара.

В частности такой удар россияне недавно нанесли по Запорожью. Тогда среди раненых от второго удара оказались в том числе и журналисты.

Аналогичные действия агрессора зафиксированы в Харькове, Одессе и других городах.

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