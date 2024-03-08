Вашингтон обеспокоен возможными планами Москвы отправить ядерное оружие на орбиту.

США готовят резолюцию Совета Безопасности ООН, которая бы предостерегала Россию от размещения ядерного оружия в космосе. Об этом изданию Bloomberg сообщили источники, знакомые с этим вопросом.

Резолюцию планируют вынести на обсуждение, когда очередь председательствовать в Совбезе перейдет к Японии. Документ в целом будет повторять обязательства, предусмотренные Договором о космосе 1967 года, который запрещает вывод ядерного оружия на орбиту. По словам источников, Совет безопасности ООН собирается обсудить ядерное разоружение и нераспространение на заседании 18 марта.

Bloomberg отмечает, что попытка прямо упомянуть Россию в этой резолюции "почти наверняка провалится", ведь Москва имеет право накладывать вето на резолюции как постоянный член Совбеза. Однако мягко сформулированная резолюция, которая просто подчеркивает важные принципы международной безопасности, может пройти, говорят источники.

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Россия, вероятно, хочет разместить ядерное оружие в космосе

Как писал УНИАН, в середине февраля американские власти забили тревогу из-за информации от разведки о том, что Россия, вероятно, готовится разместить ядерное оружие на орбите. Таким образом Кремль якобы хочет получить эффективный инструмент уничтожения западных разведывательных спутников и спутников связи, ведь один ядерный взрыв способен сделать это эффективнее, чем противоспутниковые ракеты.

В России отрицают, что имеют подобные планы. Спикер президента РФ Дмитрий Песков назвал эту информацию попыткой Белого Дома побудить Конгресс проголосовать за новую программу военной помощи Украине.

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