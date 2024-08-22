Президент США приказал Пентагону подготовиться к скоординированной ядерной конфронтации с Россией, Северной Кореей и Китаем.

Президент США Джо Байден утвердил строго секретный ядерный стратегический план, который должен переориентировать американскую стратегию, сосредоточив ее на быстром расширении ядерного арсенала Китая. При этом, как пишет The Times, эта стратегия вызвала жесткую реакцию Пекина.

"США распространяют нарратив о ядерной угрозе со стороны Китая, находя предлоги для получения стратегического преимущества", - заявила представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин, добавив, что США "в последние годы раздули так называемую теорию ядерной угрозы Китая".

Изменение подхода США к Китаю произошло в ответ на недавнее увеличение числа его ядерных боеголовок. Согласно последним исследованиям международных контрольных органов, Китай имеет около 500 боеголовок, тогда как год назад их было всего 400. Ожидается, что к 2030 году эта цифра удвоится. Другие страны, обладающие ядерным оружием, включая Россию и США, имеют гораздо больше, но в последние годы сократили свои запасы, поскольку устаревшие боеголовки списываются быстрее, чем создаются новые.

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И изменение стратегии Вашингтона отражает опасения, что враждебные США государства могут координировать свою ядерную деятельность.

В то же время Китай утверждает, что его ядерная модернизация не направлена против какой-либо "третьей стороны", и добавляет, что, в отличие от других ядерных держав, он придерживается политики "неприменения первым".

"Именно США являются главным источником ядерной угрозы и стратегических рисков в мире", - сказала Мао.

Усиление напряжения между Китаем и США

Западные аналитики считают, что США должны быть готовы не только противостоять России, но и воевать одновременно с Китаем и КНДР. Скорее всего, американо-китайский конфликт за Тайвань почти наверняка превратится в региональную войну, охватив Корейский полуостров и втянув в нее как Северную, так и Южную Корею.

Также NYT писал, что Китай и Россия заключили неформальный политический и экономический альянс против Запада. Сейчас они усиливают сотрудничество между своими вооруженными силами, проводя все более провокационные военные учения.

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