Американо-китайский конфликт за Тайвань почти наверняка превратится в региональную войну, втянув в нее как Северную, так и Южную Корею.

В прошлом месяце Комиссия по национальной оборонной стратегии США опубликовала отчет, в котором предложила Пентагону разработать "Конструкцию сил на нескольких театрах военных действий", способную противостоять одновременным угрозам в Индо-Тихоокеанском регионе, Европе и на Ближнем Востоке. Это будет необходимо для преодоления растущего риска войны как с Китаем, так и с Россией.

Менее очевидной, но также важной является необходимость противостоять угрозе одновременной войны с Китаем и Северной Кореей, пишет Foreign Policy. Существует реальный и растущий риск конфликта между Соединенными Штатами и Китаем из-за Тайваня. Пентагон уже рассматривает войну с Китаем как важнейшую угрозу для определения приоритетов будущих военных возможностей и ресурсов. Однако, вопреки традиционным предположениям, маловероятно, что такой конфликт будет ограничен Тайваньским проливом.

Скорее всего, американо-китайский конфликт за Тайвань почти наверняка превратится в региональную войну, охватив Корейский полуостров и втянув в нее как Северную, так и Южную Корею. Это объясняется тем, что Китай будет иметь сильный стимул нанести удар по американским базам в Южной Корее и побудить Северную Корею спровоцировать и связать там американские войска.

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Аналогично, Северная Корея может вступить в войну, чтобы предотвратить нападение США, которого она боится, воспользоваться растерянностью Соединенных Штатов, чтобы свести старые счеты со своим соперником в Сеуле или повлиять на исход войны, что будет иметь глубокие последствия для ее собственной безопасности.

Кроме того, неготовность к такому сценарию войны на два фронта дает Пекину и Пхеньяну дополнительный стимул атаковать именно для того, чтобы использовать эту уязвимость США и их союзников. Поэтому Соединенные Штаты и их союзники должны обновить свои оборонные стратегии и силы, чтобы подготовиться к сдерживанию, а в случае необходимости и к победе в одновременной войне против Китая и Северной Кореи.

Авторы материала проанализировали риск одновременного конфликта США с Китаем и Северной Кореей. Они пришли к выводу, что война с Китаем, скорее всего, также станет войной с Северной Кореей, и наоборот, война с Северной Кореей может привести к вмешательству Китая.

"Хотя второй сценарий уже получил определенное внимание, мы считаем, что наиболее вероятный и опасный путь к войне США на два фронта – с Китаем и Северной Кореей – на самом деле начинается с американо-китайского конфликта вокруг Тайваня. Если Китай нападет на Тайвань, Вашингтон, скорее всего, применит военные силы, действующие с баз в регионе, против атакующих китайских сил. В ответ или для того, чтобы предупредить такую возможность, Пекин будет иметь сильный стимул нанести удар по региональным американским базам, в том числе в Японии и Южной Корее", – говорится в материале.

Даже если Пекин нанесет удар только по базам в Японии, китайским самолетам и ракетам придется пролетать над Корейским полуостровом или мимо него, что будет представлять угрозу американским и южнокорейским войскам там. Также эти ракеты могут быть сбиты американскими и южнокорейскими системами противовоздушной и противоракетной обороны. Кроме того, Китай может активно поощрять Северную Корею к провокациям или нападениям на Южную Корею и Японию, чтобы связать и отвлечь американские силы от борьбы вокруг Тайваня.

Северная Корея же может иметь собственные веские причины для вступления в конфликт. Увидев, что Вашингтон отвлекается на Тайвань, Пхеньян может прибегнуть к оппортунистической агрессии против того, кого северокорейский лидер Ким Чен Ын сейчас называет своим "главным врагом" – Южной Кореи.

В конце концов, Северная Корея вряд ли будет стоять в стороне, когда ее самый могущественный покровитель борется с самым могущественным врагом в войне, которая определит судьбу региона и будет иметь глубокие последствия для безопасности Пхеньяна. Поражение Китая, вероятно, оставит Северную Корею в опасной изоляции, тогда как поражение США может вытеснить американские войска из региона и значительно улучшить военную позицию Северной Кореи.

"Многие аналитики ошибочно предполагают, что Вашингтон и Пекин имеют общую заинтересованность в поддержании стабильности на Корейском полуострове, в частности, во избежание северокорейской ядерной эскалации, и что они молча согласятся с тем, что Северная и Южная Кореи не должны переходить границы в войне за Тайвань. Это ошибочная предпосылка. Она применяет логику мирного времени к военному и родилась из оптимизма эпохи большего сотрудничества в отношениях между Китаем и США. Если Китай начнет войну с Тайванем, это будет свидетельством того, что его лидеры решили, что региональная стабильность больше не является главным приоритетом", – пишет издание.

Также вполне вероятно, что Китай вмешается в любую войну, которая начнется в Корее. Маловероятно, что Пекин будет пытаться инспирировать войну на Корейском полуострове, он мог бы получить выгоду от такого конфликта, завязав и истощив военные ресурсы США, Южной Кореи и других союзников.

Соединенные Штаты и их союзники в основном не готовы к таким сценариям. Возможности США и партнеров, механизмы командования и управления, а также их позиция (включая силы, базы и соглашения с союзниками) не очень хорошо приспособлены для одновременного конфликта с Китаем и Северной Кореей. Нынешняя неготовность может даже сделать сценарий войны на два фронта более вероятным, предоставляя и Пекину, и Пхеньяну стимул для расширения конфликта с целью использования уязвимостей США и их союзников.

Чтобы предотвратить этот кошмарный сценарий, Соединенные Штаты, Австралия, Япония, Филиппины, Южная Корея и другие союзники и партнеры должны открыто участвовать в тщательном планировании и военных учениях, чтобы подготовиться к одновременной борьбе с Китаем и Северной Кореей по различным сценариям, защищая при этом оперативные детали.

Китай может готовиться к войне

В СМИ появилась информация, что Китай накапливает дефицитное сырье на случай длительной войны с США – торговой или полноценной – в случае возвращения в Белый дом Дональда Трампа. Сделав выводы из российского вторжения в Украину, Пекин уже не надеется на блицкриг в ситуации с Тайванем.

Китай ожидает, что в случае победы на выборах Трамп максимально сократит поддержку Украины, после чего Вашингтон сосредоточится на сдерживании Пекина. Это может спровоцировать определенную напряженность вокруг Тайваня и, как следствие, привести к морской блокаде китайских портов.

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