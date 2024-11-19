Также в Белом доме прокомментировали разрешение на глубокие удары по РФ ракетами ATACMS, которые имеют ВСУ.

США не будут принимать никаких мер в ответ на изменение российской ядерной доктрины. Об этом пишет Вloomberg со ссылкой на слова неназванного представителя Совета национальной безопасности США при Белом доме.

Так, США не видят необходимости корректировать свою собственную ядерную доктрину в ответ, сказал чиновник. При этом он отметил, что действия Москвы - это "еще одна безответственная риторика со стороны России, которую мы наблюдали в течение последних двух лет".

Чиновник также добавил, что решение Джо Байдена позволить Украине использовать американские ракеты ATACMS было хорошо обозначено заранее как предостережение России относительно развертывания северокорейских войск на фронте.

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Россия изменила ядерную доктрину

Как писал УНИАН, сегодня российский диктатор Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину РФ, которой Москва пыталась шантажировать мир с сентября.

Некоторые новые пункты этой доктрины позволяют обоснованно предположить, что их прописали умышленно так, чтобы под них формально подпадала ситуация российско-украинской войны.

Например, поводом для применения российского ядерного оружия названа "агрессия против России" даже со стороны неядерного государства, если такая агрессия происходит "при поддержке" ядерного государства.

Также Россия позволила себе применение ядерного оружия в ответ на атаку беспилотников по российской территории.

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