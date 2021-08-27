Глава минобороны Казахстана готов покинуть свой пост из-за трагедии на территории воинской части.

В результате пожара и взрывов в Казахстане на складе инженерных боеприпасов в Жамбылской области погибли по меньшей мере 5 военнослужащих. Среди них военный прокурор и начальник пожарной команды. Министр обороны страны Нурлан Ермекбаев объявил, что готов подать в отставку.

Как сообщили 27 августа в пресс-центре Министерства обороны Республики Казахстан, среди погибших двое военнослужащих по контракту - сержант и ефрейтор, служащий военизированной охраны, а также военный прокурор Южного региона и начальник пожарной команды.

Сообщается, что сержант Марат Мешінбай и ефрейтор Руслан Жанболатов с первых минут возгорания находились в составе пожарной команды воинской части и тушили огонь. Вблизи взрывов они получили травмы, несовместимые с жизнью.

Служащий военизированной охраны Оразбек Далибаев нес службу помощником начальника караула по охране склада и также погиб от взрывов боеприпасов.

Четвертым погибшим стал военный прокурор Южного региона полковник юстиции Арман Капезов.

Вскоре ведомство сообщило о пятом погибшем. Им оказался военнослужащий, начальник пожарной команды старшина контрактной службы Еркин Надирбеков. Он непосредственно руководил работой по тушению пожара на складе инженерных боеприпасов и погиб на месте происшествия после взрыва. Ранее числился среди военнослужащих, о местонахождении которых утром 27 августа не было сведений.

Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны сообщает, что министр обороны Нурлан Ермекбаев готов подать в отставку после взрывов в Жамбылской области. Он был назначен на должность в августе 2018 года.

"В ведомстве подчеркнули, что решение об отставке примет руководство страны. По данным министерства, сейчас все силы направлены на ликвидацию последствий ЧП возле Тараза", - пишет издание.

В 10:00 по местному времени (7:00 по Киеву) власти Жамбылской области сообщали, что взрывы на объекте прекратились.

Читайте также"Я видел конец света": выживший во время теракта в Кабуле рассказал, как все было"В областном центре подготовлено более 400 мест для эвакуированных из зоны аварии. Дополнительно может быть развернуто еще 1000 койко-мест. Для оказания скорой медицинской помощи задействовано 37 бригад скорой медицинской помощи, среди них 3 бригады медицинской авиации. ... По состоянию на 10:00 часов 27-го августа (7:00 по Киеву - УНИАН) в пунктах временной эвакуации находятся 29 человек, для них созданы необходимые условия и им предоставлен завтрак. Все находящиеся в пунктах эвакуации, сегодня по ситуации могут вернуться в свои дома", - говорится в сообщении.

Из 88 пострадавших в больницах остаются 28 пациентов, 6 из них в тяжелом состоянии.

В единую диспетчерскую службу Жамбылской области всего поступило 473 обращений.

Взрывы в Казахстане: что произошло

26 августа в Жамбылской области Казахстана прогремела серия взрывов на складе дислоцированной в районе воинской части. Сообщалось, что в результате были ранены по меньшей мере 32 человека.

Местные власти эвакуировали жителей близлежащих населенных пунктов.

По словам замминистра обороны Казахстана, взрывы следовали за пожаром на военном объекте, где хранились взрывоопасные вещества инженерского назначения.

Автор: Катерина Комолова