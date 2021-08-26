Причины возгорания в помещениях складов устанавливаются.

На юге Жамбылской области Казахстана произошла серия взрывов на складе дислоцированной в районе воинской части.

Об этом сообщает Reuters.

В результате взрывов ранены по меньшей мере 32 человека.

Местные власти эвакуировали жителей близлежащих населенных пунктов.

Читайте такжеВозле аэропорта в Кабуле прогремели взрывы: много погибших (фото, видео)По словам замминистра обороны Казахстана, взрывы следовали за пожаром на военном объекте, где хранились взрывоопасные вещества инженерского назначения.

Отдельно органы управления дорожным и железнодорожным движением заявили, что перекрывают дорогу и железную дорогу, проходящие через этот район.

32 человека госпитализировали с травмами различной степени тяжести, заявили в органах местного самоуправления. Спасателям еще предстоит ликвидация пожара.

Причины возгорания в помещениях складов устанавливаются.

На опубликованных очевидцами видео заметно, как напуганные местные жители наблюдают за облаком дыма и пыли, поднимающимся с места под грохот разрывающихся боеприпасов.

Также свидетели сняли, как возбужденные военные бегут с военной базы, выкрикивая нецензурные слова. Некоторые из солдат помогали гражданским покидать пострадавший район, буквально останавливая растерянных водителей на дорогах и призывая подбирать других пассажиров.

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Автор: Яна Ставская