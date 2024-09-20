В пейджеры были заложены 28-56 граммов взрывчатки.

Израиль готовил операцию по подрыву пейджеров на боевиках "Хезболлы" в Ливане на протяжении минимум 15 лет, пишет издание ABC News со ссылкой на источник в американской разведке.

Сообщается, что при планировании атаки были задействованы подставные компании, в которых сотрудники израильской разведки и их активы выступали в качестве прикрытия легальной компании, производившей пейджеры, причем по крайней мере некоторые из тех, кто выполнял эту работу, не знали, на кого они в действительности работают.

По словам источников, в пейджеры были заложены от одной до двух унций (28-56 г) взрывчатки и дистанционный пусковой механизм для приведения в действие взрывного устройства.

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Как отмечает источник, ЦРУ не применяет эту тактику, из-за высокого риска того, что пострадают невинные люди.

Взрывы пейджеров в Ливане - что известно

17 сентября по всему Ливану массово взрывались пейджеры, которыми пользуются участники группировки "Хезболла". В группировке этот инцидент назвали самым большим провалом в работе служб безопасности за последнее время и обвинили во всем Израиль.

Уже 18 сентября в Ливане прогремела новая серия взрывов. На этот раз детонировали рации и другая техника. Сообщалось о погибших и сотнях пострадавших.

По словам министра здравоохранения Ливана Фирасса аль-Абьяда, за последние два дня в результате взрывов в Ливане погибли по меньшей мере 37 человек и 2931 получили ранения.

Ранее сообщалось, что пейджеры для "Хезболлы" изготовила подставная венгерская компания, созданная израильской разведкой. При этом представитель венгерского правительства сообщил ABC News, что пейджеры никогда не находились в Венгрии, а компания была "торговым посредником, не имеющим производственного или операционного объекта в Венгрии".

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