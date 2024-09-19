Поскольку пейджеры вместе с батареей весят менее 100 граммов, чтобы оснастить их взрывчаткой, понадобились бы чрезвычайно маленькие боеприпасы.

17 сентября в Ливане одновременно взорвались более 3 000 портативных пейджеров, приобретенных террористической группировкой "Хезболла". Наиболее вероятно, что это была операция израильских спецслужб, но как им удалось начинить устройства взрывчаткой, остается открытым вопросом.

Об этом в статье для Forbes рассуждал технологический журналист, консультант и автор Дэвид Гемблинг. Первые предположения сосредотачивались на том, что это был, по сути, взлом программного обеспечения, который привел к перегреву и взрыву батареек в пейджерах. Но такого рода инциденты обычно возникают только тогда, когда элементы аккумуляторов повреждены или имеют производственные дефекты.

Не исключено, что пейджеры были "заминированы" при поставке от производителя к пользователям или еще на этапе производства. Поскольку пейджеры вместе с батареей весят менее 100 граммов, чтобы оснастить их взрывчаткой, понадобились бы чрезвычайно маленькие боеприпасы.

Видео дня

"Одними из самых маленьких противопехотных взрывных устройств, которые когда-либо использовались, были американские мины BLU-43 Dragontooth, которые применялись во Вьетнаме. Эти асимметричные мины имеют около двух дюймов в диаметре и напоминают кленовое семя. Их разбрасывали с воздуха, чтобы сделать тропы непроходимыми. Каждая мина весит менее 20 граммов и наполнена 9 граммами нитро-парафиновой жидкой взрывчатки. Такое же количество взрывчатки можно заложить в пейджерную бомбу", – предполагает журналист.

Мины Dragontooth, как правило, скорее травмировали, чем убивали. И взрыв сам по себе не является эффективным летальным механизмом, объясняет Гемблинг. Противопехотные боеприпасы, как правило, начинены большим количеством осколков, поскольку разлетающийся металл наносит гораздо более серьезные травмы, чем сам взрыв. К примеру, граната ВОГ-17, которая широко используется в Украине как боеприпас для беспилотников, весит 350 граммов, но содержит всего 35 граммов взрывчатого вещества.

И если кто-то смог вмонтировать взрывное устройство в пейджер, оно могло быть размещено таким образом, чтобы использовать другие компоненты пейджера в качестве осколков, что сделало бы его более эффективным, чем вышеупомянутые мины. Учитывая, что пейджер предназначен для ношения на ремне, одна сторона которого направлена к телу пользователя, можно было бы создать взрывчатку направленного действия, которая была бы гораздо более смертоносной, чем можно было бы предположить, учитывая крошечный размер устройства.

"Сотни боевиков "Хезболлы", которые, по сообщениям, получили серьезные ранения, свидетельствуют о том, что устройство было чрезвычайно смертоносным, как для такого маленького размера. Эта атака выглядит как единичная – последующие взрывы бомб в рациях на следующий день выглядят как продолжение, и они должны были произойти через ту же скомпрометированную цепь поставок – и, несомненно, террористы и другие теперь хорошо осознают риск взрывных устройств, спрятанных в портативной электронике. Но это впечатляющая демонстрация целенаправленной атаки с использованием нескольких килограммов взрывчатки для поражения буквально тысяч противников одновременно", – резюмирует Гэмблинг.

Взрывы пейджеров в Ливане

17 сентября по всему Ливану массово взрывались пейджеры, которыми пользуются участники группировки "Хезболла". Погибли по меньшей мере 12 человек, сообщалось и о тысячах раненых. В группировке этот инцидент назвали самым большим провалом в работе служб безопасности за последнее время и обвинили во всем Израиль.

Уже 18 сентября в Ливане прогремела новая серия взрывов. На этот раз детонировали рации и другая техника. Сообщалось о погибших и сотнях пострадавших.

Впоследствии министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил о начале "новой эры" в военных действиях страны. Он отметил, что Армия обороны Израиля добилась замечательных результатов вместе с Шин Бет, с Моссадом, всеми органами и всеми структурами. И, по его словам, результаты "очень впечатляющие". Это стало первым заявлением официального лица Израиля, которое бы связало события в Ливане с этой страной.

Вас также могут заинтересовать новости: