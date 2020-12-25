В результате инцидента были ранены 3 человека и повреждены десятки зданий.

В пятницу, 25 декабря, в американском городе Нэшвилл в штате Теннесси взорвалось авто.

В результате инцидента были ранены 3 человека и повреждены десятки зданий. Власти расценивают взрыв как преднамеренный акт, сообщает lb.ua со ссылкой на CNN.

По данным полиции, правоохранители около 5:30 по местному времени (13:30 по Киеву) прибыли на вызов относительно выстрелов в центре города. Там они увидели припаркованный фургон, из которого раздавалось записанное аудиосообщение о том, что бомба взорвется через 15 минут.

Полицейские вызвали саперов и начали эвакуацию людей из близлежащих зданий. В 6:30 автомобиль взорвался.

"Мы считаем, что это было преднамеренным действием", - сказал глава департамента полиции метро Нэшвилля Джон Дрейк, добавив, что взрыв нанес существенный вред прилегающей инфраструктуре.

ФБР сообщило CNN, что его полевой офис в Мемфисе берет на себя расследование.

Источник в федеральных правоохранительных органах сообщил CNN, что в районе Нэшвилля не было известных реальных угроз, которые сигнализировали бы о возможности нападения в канун Рождества.

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Свидетель инцидента Бак Маккой сказал CNN, что взрыв произошел прямо перед его домом, в результате чего его окна были выбиты взрывной волной.

"Все на улице было в огне. Было три машины, которые были полностью охвачены пламенем", - сказал он.

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Автор: УНИАН