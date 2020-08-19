Стены рушатся, людей заваливает: появилось видео момента разрушения больницы после взрыва в Бейруте

На кадрах видно, как медперсонал и пациенты ходят по палатам и коридорам, но после мощнейшей ударной волны стены здания рушатся, а людей заваливает обломками.

Камеры видеонаблюдения засняли момент разрушения госпиталя Святого Георгия в ливанском Бейруте во время мощного взрыва в порту. Видео опубликовал Telegram-канал RT. Читайте такжеВ Бейруте произошел один из самых мощных неядерных взрывов в истории - специалисты На кадрах видно, как медперсонал и пациенты ходят по палатам и коридорам, но после мощнейшей ударной волны стены здания рушатся, а людей заваливает обломками. Взрыв в Бейруте - все подробности Вечером 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв, сила которого была эквивалентна землетрясению магнитудой 3,5.

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение селитры, которая могла лежать на складе около 6 лет.

В результате взрыва селитры в порту Бейрута погибли 158 человек, число пострадавших достигает 6 тысяч. Десятки людей пропали без вести, до 300 тысяч человек остались без крова. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Денис Прядко

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