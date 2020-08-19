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Стены рушатся, людей заваливает: появилось видео момента разрушения больницы после взрыва в Бейруте

01:35, 19 августа 2020
Мир
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Камеры видеонаблюдения зафиксировали происходящее изнутри больницы / скриншот из видео

Видео опубликовал Telegram-канал RT.

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На кадрах видно, как медперсонал и пациенты ходят по палатам и коридорам, но после мощнейшей ударной волны стены здания рушатся, а людей заваливает обломками.

Взрыв в Бейруте - все подробности

  • Вечером 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв, сила которого была эквивалентна землетрясению магнитудой 3,5.
  • Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение селитры, которая могла лежать на складе около 6 лет.
  • В результате взрыва селитры в порту Бейрута погибли 158 человек, число пострадавших достигает 6 тысяч. Десятки людей пропали без вести, до 300 тысяч человек остались без крова.

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Автор: Денис Прядко

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