Стены рушатся, людей заваливает: появилось видео момента разрушения больницы после взрыва в Бейруте
01:35, 19 августа 2020Мир
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На кадрах видно, как медперсонал и пациенты ходят по палатам и коридорам, но после мощнейшей ударной волны стены здания рушатся, а людей заваливает обломками.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали происходящее изнутри больницы / скриншот из видео
Камеры видеонаблюдения засняли момент разрушения госпиталя Святого Георгия в ливанском Бейруте во время мощного взрыва в порту.
Видео опубликовал Telegram-канал RT.
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На кадрах видно, как медперсонал и пациенты ходят по палатам и коридорам, но после мощнейшей ударной волны стены здания рушатся, а людей заваливает обломками.
Взрыв в Бейруте - все подробности
- Вечером 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв, сила которого была эквивалентна землетрясению магнитудой 3,5.
- Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение селитры, которая могла лежать на складе около 6 лет.
- В результате взрыва селитры в порту Бейрута погибли 158 человек, число пострадавших достигает 6 тысяч. Десятки людей пропали без вести, до 300 тысяч человек остались без крова.
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