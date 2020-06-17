National Interest: КНДР устроила взрыв на границе с Южной Кореей из отчаяния

В Пхеньяне хорошо знают, что у Сеула есть значительное военное преимущество, и вряд ли решатся на настоящую агрессию против юга.

Во вторник КНДР подорвала центр связи между двумя Кореями. Здание возле границы было на северокорейской территории. А сам поступок был призван продемонстрировать Сеулу всю серьезность своих намерений разорвать все связи.

Министр обороны Южной Кореи предупредил, что если Пхеньян решится на любые военные действия против юга, его армия готова "дать решительный ответ". Однако, северокорейские действия - это не агрессия. Они только разоблачают реальный страх и слабость севера. Об этом на страницах National Interest пишет старший научный сотрудник центра Defense Priorities и бывший полковник Сухопутных войск США Дэниэл Дэвис. Он ушел в отставку в 2015-м после 21 года военной службы.

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По мнению Дэвиса, Вашингтон не должен бояться прибегать к разговорам о возможных "военных" вариантах ответа на риторику Пхеньяна. Потому что обычное и ядерное военное преимущество сдерживает его от неспровоцированных атак. Северная Корея с начала июня сделала ряд провокационных угроз, разорвав недавно все контакты с Южной Кореей. Причина вполне очевидна: санкции продолжают причинять ей боли. Режиму очень нужно экономическое облегчение.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин хорошо знает о большом военном преимуществе своей страны и США над КНДР. Он поддерживает высокую готовность сдержать любые наступательные действия с севера. И никто не знает об этом факте лучше, чем Ким Чен Ын. Он никогда не рискнет пойти на открытую войну против альянса Южной Кореи и США, зная, что не сможет ее пережить. Но некоторые исследователи в Вашингтоне все равно будут поднимать тревогу из-за Северной Кореи. Собственно, такова американская политика была на протяжении десятилетий.

Давая показания в Сенате в июле 2004 года, помощник Госсекретаря по вопросам Восточной Азии и Тихого океана Джеймс Келли сказал, что программа администрации Билла Клинтона по налаживанию работы с КНДР провалила задачу по недопущению появления северокорейской ядерной программы. Тогда Келли строго заявил, что целью команды Джорджа Буша-младшего было добиться полной, подтвержденной и необратимой ликвидации ядерной программы Пхеньяна.

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Но политика Буша провалилась. Через два года после этого заявления Келли Северная Корея провела первое испытание ядерного оружия. В сентябре 2016, после того, как режим провел уже пятые ядерные испытания, администрация Барака Обамы заявила, что "США никогда не смирятся с ядерным статусом КНДР". Но эти слова никак не повлияли на поведение Пхеньяна, который через год после того провел шестые и крупнейшие ядерные испытания.

Во время своего первого выступления на Генеральной ассамблее ООН в 2017 году Дональд Трамп давил на Северную Корею так же, как Клинтон, Буш и Обама, объявив, что "денуклеризация - единственное приемлемое будущее" для КНДР. При этом, он предостерег, что в случае необходимости, готов "полностью уничтожить" азиатскую страну. Через три года после этих угроз Вашингтон до сих пор преследует ту же цель: полную денуклеризацию Северной Кореи.

Автор напоминает о двух личных встречах с Ким Чен Ыном в Сингапуре и Ханое, а также о мини-встрече в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей прошлого лета. Все эти его потуги не привели к улучшению отношений между Вашингтоном и Пхеньяном. Потому что, как и Буш или Обама до него, он добивался денуклеризации Северной Кореи. Эта политика никогда не даст результатов по одной причине: Пхеньян обеспокоен выживанием режима. И он рассматривает ядерный арсенал как единственную и самую лучшую гарантию.

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По мнению автора, США стоит признать эту реальность и начать работать над тем, чтобы избежать ненужной войны сейчас или в будущем. Вашингтон в своей политике следует опираться на тот факт, что армия США имеет значительное ядерное и неядерное преимущество над северокорейской. А следовательно может сдерживать КНДР вечно.

Поэтому со временем можно будет начать постепенную работу с Ким Чен Ыном в тесной координации с президентом Южной Кореи для сокращения напряжения. По мнению Дэвиса, денуклеризация КНДР может остаться конечной целью. Но добиваться этого придется долго и постепенно.

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