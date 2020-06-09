Южная Корея не смогла связаться с КНДР после заявления о разрыве отношений

Ранее в КНДР заявили о разрыве всех межкорейских "горячих линий".

Южная Корея не может связаться с представителями КНДР по каналам связи, которые функционировали ранее.

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на министерство обороны Южной Кореи.

"Сегодня утром Северная Корея не ответила на наши звонки по военным линиям связи", - сообщили в Минобороны.

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Также установить контакты с представителями КНДР не смогли в Министерстве по делам объединения двух Корей.

Как сообщал УНИАН, Северная Корея заявила 8 июня, что разрывает все межкорейские "горячие линии" с Южной Кореей. Власти КНДР считают, что Южная Корея довела их отношения до "крайней точки", а переговоры между странами вызывают "лишь разочарование".

Напомним, что связь между двумя странами, фактически отсутствовавшая в течение десятилетий, была восстановлена в 2018 году.

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