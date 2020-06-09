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Южная Корея не смогла связаться с КНДР после заявления о разрыве отношений

07:06, 09 июня 2020
Мир
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на министерство обороны Южной Кореи.

"Сегодня утром Северная Корея не ответила на наши звонки по военным линиям связи", - сообщили в Минобороны.

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Также установить контакты с представителями КНДР не смогли в Министерстве по делам объединения двух Корей.

Как сообщал УНИАН, Северная Корея заявила 8 июня, что разрывает все межкорейские "горячие линии" с Южной Кореей. Власти КНДР считают, что Южная Корея довела их отношения до "крайней точки", а переговоры между странами вызывают "лишь разочарование".

Напомним, что связь между двумя странами, фактически отсутствовавшая в течение десятилетий, была восстановлена в 2018 году.

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