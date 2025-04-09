Представители Пентагона отреагировали на слухи о том, что США собираются вывести около 10 тысяч своих военных с территории Восточной Европы.

США пока окончательно не решили, нужно ли им сокращать численность своих войск в странах Европы. Об этом представители Пентагона заявили в комментарии для TVP Info.

В издании напомнили, что что 8 апреля в NBC News со ссылкой на высокопоставленных американских и европейских чиновников писали о том, что США рассматривают вывод около 10 тысяч своих военных с территории Восточной Европы.

Один из представителей Пентагона рассказал журналистам, что пока не принято решений по этому вопросу.

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"Военная структура сейчас пересматривается, но решение еще не принято. Приверженность США к НАТО является сильной, но США ожидают, что европейские союзники возглавят обычную оборону Европы", - подчеркнул он.

Вывод американских войск из Европы - важные новости

Ранее стало известно, что американские военные вышли из стратегического аэропорта Жешув-Ясенка в Польше. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что солдаты США все еще останутся в стране, но их разместят на других базах.

Кроме того, в Defence Express писали, что США в настоящее время держат в Европе 100-тысячный военный контингент. По мнению экспертов, когда речь заходит о планах вывести американских военных из Румынии и Польши, имеются в виду ротационные бригадные группы.

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