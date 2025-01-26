Александр Стубб считает, что через четыре года Альянс будет еще крепче.

По мнению президента Финляндии Александра Стубба, через четыре года, после окончания президентства Дональда Трампа, США будет оставаться членом НАТО, причем Альянс тогда будет еще сильнее, чем сейчас. Об этом Стубб сказал в интервью немецкому изданию Spiegel.

Отвечая на вопрос, каким он представляет НАТО через четыре года после окончания срока президентства Трампа, президент Финляндии выразил надежду, что организация будет тогда еще сильнее.

"Я надеюсь, что тогда мы увидим еще более сильную. Но это точно будет НАТО с американским членством, я в этом не сомневаюсь ни на секунду", - отметил Стубб.

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Он пояснил, что "ни в одном другом альянсе Соединенные Штаты не могут так надежно и так дешево организовать свою безопасность и интересы в Европе".

"Поверьте, этот расчет работает для США, какими бы высокими ни были взносы других стран-членов НАТО. Поэтому я оптимистично настроен, что через четыре года наш альянс станет еще крепче - и, возможно, тогда Украина также будет членом нашего круга", - добавил лидер Финляндии.

Политика Трампа в отношении НАТО: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, еще до того, как Трамп во второй раз стал президентом США, правительства европейских стран выражали обеспокоенность тем, что в случае возвращения в Белый дом он не только окончательно может остановить помощь Украине, но и сознательно развалить НАТО.

Европейские дипломаты советовали европейским столицам "осуществить планирование" и пересмотреть текущий оборонный потенциал в свете угроз, которые несет Трамп для трансатлантического альянса.

Также стало известно, что в связи с приходом к власти Трампа НАТО начало делиться некоторыми своими секретными данными с оборонными предприятиями и странами Евросоюза, чтобы убедить промышленность нарастить темпы производства вооружения.

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