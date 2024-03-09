Такой сценарий беспокоит все больше европейских столиц, говорят дипломаты.

Европейские страны должны подготовиться к возможному выходу США из НАТО в случае переизбрания президентом Дональда Трампа. Об этом ряд европейских дипломатов рассказали изданию The Telegraph.

По их словам, европейским столицам необходимо "осуществить планирование" и пересмотреть текущий оборонный потенциал в свете угроз, которые несет Трамп для трансатлантического альянса.

В прошлом месяце The Telegraph писала, что правительство Великобритании не имеет плана на случай, если Трамп попытается вывести США из НАТО. Однако в других столицах начали понимать, что такие приготовления должны быть сделаны.

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Один европейский дипломат сказал, что комментарии господина Трампа "конечно" вызывают "беспокойство". "Никто не знает, что он собирается делать дальше", - сказал он.

Чиновник сказал, что страны НАТО должны "спланировать" сценарий действий на случай, если Трамп ослабит преданность США европейским союзникам. "Нужна подготовка", - говорят дипломаты.

Однако они также отмечают, что в НАТО стало значительно больше стран, которые достигли целевого показателя в 2% ВВП, потраченных на оборону. По мнению дипломатов, члены НАТО могут сказать Трампу, что "он получил то, чего хотел".

Угрозы Трампа союзникам по НАТО

Как писал УНИАН, в феврале во время одного из своих предвыборных митингов Дональд Трамп похвастался тем, как он жестко обращался с союзниками во времена своего президентства. По словам Трампа, как-то лидер одной из стран НАТО спросил у него, будут ли США защищать его страну в случае нападения России. На это Трамп, по его же собственным словам, ответил, что "скажет России делать все, что они хотят" со странами, которые недостаточно тратят на свою оборону.

Примечательно, что во времена своего президентства Трамп угрожал вывести Америку из состава НАТО из-за злоупотребления европейских союзников американским военным зонтиком. Позже советник Трампа Джон Болтон вспоминал в мемуарах, что президента Трампа несколько раз приходилось отговаривать от намерения действительно вывести США из НАТО.

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