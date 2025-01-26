Генсек НАТО Рютте призывает "перейти к мышлению военного времени".

НАТО начало делиться некоторыми своими секретными данными с оборонными предприятиями и странами Евросоюза, чтобы определять, какое оружие и военное оборудование должны производить страны-члены Альянса, с последующей целью убедить промышленность нарастить темпы. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что этот шаг является частью усилий организации, направленных на увеличение производства, и его генеральный секретарь Марк Рютте называет "переходом к мышлению военного времени".

Источники рассказали изданию, что "альянс ищет способ выразить некоторые из совокупных целей в формате, которым можно безопасно делиться, чтобы убедить компании увеличить производственные мощности". В материале говорится, что этот шаг потребует консенсуса среди союзников, которого могут достичь "в течение следующих нескольких месяцев".

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Также отмечается, что срочности этим усилиям добавило возвращение президента США Дональда Трампа, который ранее заявлял о возможном прекращении военной поддержки тех членов НАТО, которые недополучают средства на оборону.

"Согласно отдельной процедуре, альянс также начал процесс обмена некоторыми секретными стандартами с Европейским Союзом... Из-за конфиденциальности информации они будут обнародоваться постепенно, по мере того как НАТО будет их обрабатывать и по мере обновления стандартов", - говорится в статье.

Сообщается, что эти стандарты являются военными критериями, направленными на гармонизацию вооруженных сил членов Альянса и достижение оперативной совместимости между союзниками. Они могут включать, например, калибры оружия или общую военную лексику.

"Получение этой информации может позволить ЕС согласовать нормы как в военных вопросах, так и в вопросах двойного использования, таких как радиочастоты", - отмечается в публикации.

Генсек Альянса Рютте - бывший премьер-министр Нидерландов - сосредоточился на укреплении связей между НАТО и ЕС после вступления в должность в октябре, отмечает издание.

Заявления Трампа относительно НАТО

Как сообщал ранее УНИАН, Трамп не уверен, что США следует тратить деньги на НАТО. Он потребовал, чтобы другие члены трансатлантического альянса тратили 5% своего валового внутреннего продукта на оборону. Это огромное увеличение по сравнению с текущей целью в 2% и уровнем, которого пока не достигает ни одна страна НАТО, включая США.

Также Трамп говорил о возможном выходе США из НАТО. В связи с этим европрейские дипломаты считают, что европейским столицам необходимо "осуществить планирование" и пересмотреть текущий оборонный потенциал в свете угроз, которые несет Трамп для трансатлантического альянса.

Эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко пояснил, что единолично такое решение президент США принимать не может. Для этого нужно решение и Сената, и Конгресса. Причем, по его словам, на формирование большинства в Сенате и Конгрессе, которое бы поддержало выход Штатов из Североатлантического альянса, могут уйти годы.

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