Госсекретарь Майк Помпео накануне заявил, что Соединенные Штаты официально вышли из Договора об открытом небе.

В Кремле сожалеют о выходе США из Договора по открытому небу.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующее заявление госсекретаря США Майка Помпео.

«Мы сожалеем в этой связи. Мы считаем, что этот договор является очень важным звеном в целом в деле укрепления взаимного доверия, в плане контроля над вооружением и так далее», - сказал Песков.

Он добавил, что решение США приведет к негативным последствиям.

«И, если вы помните, еще с самого начала, когда США заявили о намерении выйти из этого документа, мы сказали, что такой шаг, конечно, будет иметь негативные последствия, и с выходом США собственно сам по себе договор, конечно же, потеряет свою жизнеспособность», - отметил Песков.

Выход США из Договора об открытом небе

22 мая стало известно, что США решили выйти из Договора об открытом небе, обвинив Россию в нарушении положений документа.

22 ноября Помпео сообщил о вступлении в силу решения о выходе США из Договора об открытом небе.

Договор об открытом небе - международное соглашение, подписанное 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями государств-членов ОБСЕ, в том числе Украины.

Соглашение предусматривает единый режим контроля за военной деятельностью и вооружений. Оно устанавливает режим открытого неба для обеспечения возможности участникам сделки осуществлять облеты территорий друг друга.

Украина ратифицировала договор в 2000 году. Соглашение вступило в силу в 2002 году.

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Автор: Роман Цимбалюк