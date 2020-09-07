Борис Джонсон вновь призвал ЕС предложить Британии торговое соглашение, похожее на то, которое он имеет с Канадой.

Если Великобритания и Евросоюз не договорятся о будущих отношениях до середины октября, то Лондон будет готов это принять и "двигаться дальше".

Об этом накануне очередного раунда переговоров, который начинается во вторник в Лондоне, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает Европейская правда со ссылкой на Politico.

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Стороны планируют согласовать соглашение по торговле и будущим отношениям к намеченной на 15 октября встрече лидеров ЕС. Это соглашение должно быть готово к завершению переходного периода Brexit в конце года.

"Если мы не сможем договориться до того времени, то я не вижу, что между нами будет соглашение о свободной торговле, и мы оба должны принять это и двигаться дальше. Тогда у нас будет торговое соглашение с ЕС, как в Австралии. Я хочу абсолютно четко заявить, что, как мы уже говорили с самого начала, это был бы хороший результат для Британии", - заявил он.

Джонсон вновь призвал ЕС предложить Британии торговое соглашение, похожее на то, которое он имеет с Канадой. Однако ЕС ответил, что, учитывая географическую близость Великобритании и тесные связи с блоком, такое соглашение невозможно.

"Даже на этом позднем этапе, если ЕС будет готов пересмотреть свои нынешние позиции и согласиться с этим, я буду рад. Но ради соглашения мы не можем и не будем идти на компромисс по основам того, что значит быть независимой страной", - отметил Джонсон.

Переговоры о будущих отношениях между ЕС и Британией сейчас находятся в тупике, поскольку ни одна из сторон не хочет уступать в ключевых для себя вопросах. Предыдущий раунд переговоров в Брюсселе завершился практически безрезультатно, что усилило пессимизм по обе стороны Ла-Манша.

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Выход Великобритании из ЕС

Референдум о Brexit состоялся в Великобритании 23 июня 2016.

29 марта 2017 началась процедура официального выхода Британии из Европейского Союза. 25 ноября 2018 лидеры ЕС одобрили соглашение о Brexit. 9 января 2020 Палата общин британского парламента приняла законопроект о Brexit, предусматривающий выход страны из ЕС до 31 января 2020 года.

С 1 февраля 2020 Великобритания покинула Европейский союз. По условиям о выходе из ЕС, до конца 2020 года в отношениях Лондона и Брюсселя продлится переходный период, в течение которого стороны преимущественно сохранят нынешние правила сотрудничества и будут пытаться выработать новые.

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Автор: Александр Топчий