Американские СМИ уже заявили о победе Джо Байдена, однако процедура передачи власти до сих пор не была начата.

Команда избранного президента от демократической партии Джо Байдена намерена подать в суд на Управление общих служб, которая, по их мнению, задерживает объявление победителя выборов в США.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на представителя штаба Байдена.

В команде Байдена рассматривают возможность подать в суд на GSA, если процедура объявления победителя будет затягиваться.

«Судебный иск, безусловно, возможен, но есть и другие варианты, которые мы рассматриваем», - сказал представитель команды Байдена на условиях анонимности.

Читайте такжеТрамп хочет баллотироваться в президенты США в 2024 году - СМИСтоит отметить, что американские СМИ уже заявили о победе Джо Байдена, однако процедура передачи власти до сих пор не была начата.

А Управление общих служб обычно объявляет о начале передачи власти, когда становится понятно, что кандидат в президенты набрал достаточное количество голосов для победы на выборах.

Победа Джо Байдена на выборах в США

Ведущие американские СМИ объявили о победе Джо Байдена на выборах президента США.

В свою очередь действующий президент Соединенных Штатов Трамп отказался признавать победу своего соперника. Он подчеркнул, что решение о победе на выборах принимается после подсчета законных голосов, а не после заявлений медиа.

Мировые лидеры, однако, поспешили поздравить Байдена с победой. Среди них президент Украины Владимир Зеленский.

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Автор: Денис Прядко