По мнению Трампа, в штатах Детройт, Атланта, Филадельфия и Милуоки были зафиксированы массовые фальсификации.

Президент США Дональд Трамп заявил, что демократ Джо Байден попадет в Белый дом, только если докажет, что получил голоса избирателей законным образом.

Читайте такжеТрамп согласился покинуть Белый дом и назвал условие«Байден может войти в Белый дом как президент, только если он сможет доказать, что его смешные "80 миллионов голосов" не были получены обманом или незаконно»,— написал он в Twitter.

По мнению Трампа, в штатах Детройт, Атланта, Филадельфия и Милуоки были зафиксированы массовые фальсификации.

Перед этим Дональд Трамп заявил, что покинет Белый дом, если коллегия выборщиков проголосует за демократа Джо Байдена. Заседание коллегии выборщиков назначено на 14 декабря. При этом Трамп вновь сказал, что, по его мнению, выборы были сфальсифицированы.

Выборы президента США

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая