В то же время вопрос контроля над Палатой представителей пока остается открытым.

Центр принятия решений Fox News сообщил, что республиканская партия возьмет контроль над Сенатом США. В частности партия будет иметь 51 место, что является достаточным для абсолютного большинства, пишет издание.

"Переломным моментом станет Небраска, где, по прогнозам Fox News, действующий сенатор-республиканец Деб Фишер победит независимого претендента Дэна Осборна. Пока не понятно, кто станет следующим лидером большинства в Сенате", - добавили в сообщении.

В то же время Bloomberg пишет, что контроль над Сенатом США дал Республиканской партии мощный рычаг влияния в крупных налоговых и расходных "битвах" в следующем году.

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"Республиканская партия победила главу банковской системы Шеррода Брауна в Огайо, отбила неожиданно жесткий вызов Деб Фишер из Небраски и получила вакантное место в Сенате в Западной Вирджинии, что дает им по меньшей мере 51 место в Сенате, который состоит из 100 членов. Это означает, что республиканцы будут иметь решающее слово при назначении следующего президента на должности в исполнительной и судебной власти", - объяснили в издании.

Однако по информации AP, вопрос контроля над Палатой представителей пока остается открытым, поскольку продолжается подсчет голосов. Сейчас Демократическая партия имеет 165 мест, а Республиканская - 189. Для большинства нужно 218 мест.

По словам журналистов, любой новый налоговый закон потребует одобрения Сената, который возглавляет Республиканская партия.

"Но баланс сил в борьбе за то, как решить вопрос об окончании срока действия налоговых льгот, все еще зависит от того, какая партия контролирует пост президента и Палату представителей США", - добавили они.

В Bloomberg подчеркнули, что республиканцы проводили кампанию, чтобы вытеснить демократов, обвиняя их в росте стоимости жизни и нелегальном пересечении границы во время президентства Джо Байдена.

В свою очередь Митч Макконнелл, который дольше всех находился на посту лидера партии в Сенате, сообщил, что уйдет в отставку. Среди республиканцев, которые могут занять его место, есть заместитель Макконнелла - Джон Тьюн из Южной Дакоты - и Джон Корнин из Техаса.

Оба они критиковали Трампа и поддерживали помощь Украине, отметили в Bloomberg.

Выборы в США - последние новости

Издание The Hill сообщило, что республиканец Дональд Трамп набрал необходимые 270 голосов для победы на президентских выборах. Благодаря этой победе он станет первым президентом со времен Гровера Кливленда, который смог выиграть второй срок после перерыва.

Также стало известно, что Трамп устроил вечеринку в честь выборов. Он собрал команду, семью и богатых доноров его кампании в элитной резиденции в Мар-а-Лаго. Именно оттуда политик и его гости следят за подсчетом голосов и начинают праздновать потенциальную победу.

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