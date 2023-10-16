Если тенденция останется устойчивой, правящая партия потеряет власть, ведь с ней не хотят идти в коалицию.

В Польше обнародовали предварительные данные результатов парламентских выборов, которые в целом совпадают с результатами экзитполов. После обработки более половины округов, лидирует правящая партия, но оппозиционные партии вместе набрали больше голосов, пишет Onet.

Так, после обработки бюллетеней с 51,07% избирательных участков, больше всего голосов получает правящая партия "Право и справедливость" (ПиС) – 38,22%. На втором месте идет оппозиционная "Гражданская коалиция" экс-премьера Дональда Туска – 27,92%. Партия "Третий путь" имеет 13,5%, "Левица" – 8,25%. На пятом месте "Конфедерация" с 7,33% голосов.

По словам председателя польского Центризбиркома Сильвестра Марциняка, если обработка бюллетеней будет продолжаться нынешними темпами, то окончательные результаты выборов станут известны уже завтра около полудня.

Поскольку ПиС не получила абсолютного большинства голосов (по крайней мере по результатам обработки бюллетеней с половины участков), для формирования правительства ей придется создавать коалицию с другими партиями. Но в оппозиции уже заявили, что ни при каких обстоятельствах не пойдут на сотрудничество с ПиС и создадут собственную коалицию.

"Мы исключаем любые переговоры с ПиС о правительственной коалиции; есть миллион аргументов, что никто больше не будет общаться с ПиС после того, что они сделали в течение этих двух сроков. Мы строили нашу кампанию и политическую позицию на критике того, что ПиС делает в экономике, в здравоохранении, в образовании, как они разрушили наши международные отношения и позицию в Европейском союзе", – заявил один из лидеров "Третьего пути" Дариуш Климчак.

Выборы в Польше - последние новости

Как писал УНИАН, лидер крупнейшей оппозиционной партии Польши "Гражданская коалиция" Дональд Туск объявил, что в ближайшее время они сформируют новое правительство. Заявление прозвучало после презентации результатов экзит-пола, согласном которым оппозиция имеет шанс прийти к власти.

Издание Bloomberg отмечает, что парламентские выборы положили конец восьмилетнему правлению националистической партии "Право и справедливость", которая запомнилась нападками на Евросоюз. Журналисты считают, что подтверждение результатов экзит-пола создаст новые возможности для Европейского союза.

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