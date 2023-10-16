Вчера в Польше состоялись парламентские выборы / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

В Польше обнародовали предварительные данные результатов парламентских выборов, которые в целом совпадают с результатами экзитполов. После обработки более половины округов, лидирует правящая партия, но оппозиционные партии вместе набрали больше голосов, пишет Onet.

Так, после обработки бюллетеней с 51,07% избирательных участков, больше всего голосов получает правящая партия "Право и справедливость" (ПиС) – 38,22%. На втором месте идет оппозиционная "Гражданская коалиция" экс-премьера Дональда Туска – 27,92%. Партия "Третий путь" имеет 13,5%, "Левица" – 8,25%. На пятом месте "Конфедерация" с 7,33% голосов.

По словам председателя польского Центризбиркома Сильвестра Марциняка, если обработка бюллетеней будет продолжаться нынешними темпами, то окончательные результаты выборов станут известны уже завтра около полудня.

В синих округах побеждает власть, в красных-оппозиция / onet.pl

Поскольку ПиС не получила абсолютного большинства голосов (по крайней мере по результатам обработки бюллетеней с половины участков), для формирования правительства ей придется создавать коалицию с другими партиями. Но в оппозиции уже заявили, что ни при каких обстоятельствах не пойдут на сотрудничество с ПиС и создадут собственную коалицию.

"Мы исключаем любые переговоры с ПиС о правительственной коалиции; есть миллион аргументов, что никто больше не будет общаться с ПиС после того, что они сделали в течение этих двух сроков. Мы строили нашу кампанию и политическую позицию на критике того, что ПиС делает в экономике, в здравоохранении, в образовании, как они разрушили наши международные отношения и позицию в Европейском союзе", – заявил один из лидеров "Третьего пути" Дариуш Климчак.

Выборы в Польше - последние новости

Как писал УНИАН, лидер крупнейшей оппозиционной партии Польши "Гражданская коалиция" Дональд Туск объявил, что в ближайшее время они сформируют новое правительство. Заявление прозвучало после презентации результатов экзит-пола, согласном которым оппозиция имеет шанс прийти к власти. 

Издание Bloomberg отмечает, что парламентские выборы положили конец восьмилетнему правлению националистической партии "Право и справедливость", которая запомнилась нападками на Евросоюз. Журналисты считают, что подтверждение результатов экзит-пола создаст новые возможности для Европейского союза.

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