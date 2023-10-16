Он заявил, что избиратели отстранили от власти правящую партию.

Лидер польской оппозиции, бывший премьер-министр и глава блока "Гражданская коалиция" Дональд Туск объявил, что в ближайшее время они сформируют новое правительство.

Заявление прозвучало после презентации результатов экзит-пола, согласном с которыми оппозиция имеет шанс прийти к власти. "Польша одержала победу, одержала победу демократия, мы отстранили их от власти. Все указывает на то, что этот результат мог быть еще лучше. Но сегодня мы уже можем сказать это. Это конец этого плохого времени, это конец правления "Права и справедливости", - цитирует Туска TVN24.

Также он назвал 15 октября "одним из самых прекрасных дней польской демократии". "Мы создадим в ближайшее время новое, доброе, демократическое правительство вместе с нашими партнерами. Польша одержала победу. Вы одержали победу", - добавил он.

Видео дня

Выборы в Польше: данные экзит-полов

По данным экзит-пола компании Ipsos, в польский Сейм проходят пять политических партий: "Право и справедливость", Гражданская коалиция, "Третий путь", Левая партия и Конфедерация. Правящая " ПиС "получила 36,8% голосов, а "Гражданская коалиция" Туска - 31,6%.

Напомним, что в сентябре Туск призвал увеличить военную помощь Украине, отметив, что ее победа является частью национальных интересов Польши.

Также он критиковал действия польских властей во время "зернового конфликта" между Варшавой и Киевом, вызванного польским запретом на экспорт зерна.

Вас также могут заинтересовать новости: