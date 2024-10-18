До конца 2024 года Украина получит еще один транш помощи по механизму Ukraine Facility, общий объем которого составляет 50 млрд евро. Об этом на пресс-конференции после саммита Европейского Союза в Брюсселе заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, утвержденный механизм предусматривает инвестиции ЕС Киеву объемом 50 миллиардов евро на период с 2024 по 2027 год. При этом средства выделяются в соответствии с реализацией Украиной плана реформ.
"Мы видим значительный прогресс. Благодаря прогрессу Украины мы уже выделили более 12 миллиардов евро. Мы ожидаем, что еще один транш будет выделен до конца года", - уточнила фон дер Ляйен.
Она подчеркнула, что Евросоюз поможет Украине восстановиться после войны и поддержит на пути к членству в блоке.
Помощь ЕС Украине - последние новости
Как сообщал УНИАН, Нидерланды выделят почти 300 миллионов евро на артиллерийские снаряды для Украины. Эта помощь должна поддержать украинские запасы боеприпасов в 2025 году.
Как сказал премьер-министр Нидерландов Дик Схооф, Дания, Чехия и Нидерланды решительно выступают в совместной поддержке для Украины в условиях российской агрессии.
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