По словам фон дер Ляйен, благодаря прогрессу Украины ЕС уже выделил Киеву более 12 миллиардов евро.

До конца 2024 года Украина получит еще один транш помощи по механизму Ukraine Facility, общий объем которого составляет 50 млрд евро. Об этом на пресс-конференции после саммита Европейского Союза в Брюсселе заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, утвержденный механизм предусматривает инвестиции ЕС Киеву объемом 50 миллиардов евро на период с 2024 по 2027 год. При этом средства выделяются в соответствии с реализацией Украиной плана реформ.

"Мы видим значительный прогресс. Благодаря прогрессу Украины мы уже выделили более 12 миллиардов евро. Мы ожидаем, что еще один транш будет выделен до конца года", - уточнила фон дер Ляйен.

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Она подчеркнула, что Евросоюз поможет Украине восстановиться после войны и поддержит на пути к членству в блоке.

Помощь ЕС Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, Нидерланды выделят почти 300 миллионов евро на артиллерийские снаряды для Украины. Эта помощь должна поддержать украинские запасы боеприпасов в 2025 году.

Как сказал премьер-министр Нидерландов Дик Схооф, Дания, Чехия и Нидерланды решительно выступают в совместной поддержке для Украины в условиях российской агрессии.

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