Все оппозиционные партии отказались от участия во втором туре выборов и призвали своих сторонников к полному игнорированию голосования.

В Грузии проходит второй тур парламентских выборов.

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Голосование проходит в 17 одномандатных округах, где по итогам голосования 31 октября ни один мажоритарный кандидат не получил более 50% голосов, необходимых для победы. Избиратели выбирают из двух кандидатов, показавших лучшие результаты, сообщает «Эхо Кавказа».

Выборы будут считаться состоявшимися при любой явке. Победит тот кандидат, который получит простое большинство голосов.

Право голоса имеют более 2,1 миллиона граждан Грузии. По всей стране открыты до 2 тысяч участков для голосования.

Все оппозиционные партии отказались от участия во втором туре выборов и призвали своих сторонников к полному игнорированию голосования. Несмотря на это решение, в бюллетенях указаны имена кандидатов оппозиции.

Выборы в Грузии 2020

Выборы в грузинский парламент состоялись 31 октября, по официальным данным, победу на них одержала правящая партия "Грузинская мечта".

Оппозиция, ведущая сила которой – «Единое национальное движение» бывшего президента Михеила Саакашвили - называет результаты голосования сфальсифицированным.

После 31 октября в Грузии начались акции протеста сторонников оппозиции, которые требовали проведения новых парламентских выборов.

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Автор: Виктория Токарева