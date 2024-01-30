У финских политиков разное мнение о телефонных звонках.

Кандидаты в президенты Финляндии спорили в прямом эфире ТВ на предмет того, нужно ли отвечать на звонки российского лидера Владимира Путина, если тот захочет поздравить их с победой на выборах.

Как сообщает Yle, бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб и экс-глава МИД страны Пекка Хаависто впервые встретились во втором туре в студии в понедельник вечером. Они ответили на вопросы зрителей, и то, что было связано с телефонным звонком Путина, стало одним из примерно тысячи вопросов аудитории.

Речь шла о том, стоит ли поднимать трубку после окончания выборов, когда позвонит президент РФ Путин, чтобы поздравить кого-то из финских кандидатов с победой.

Стубб и Хаависто имеют по этому поводу разные мнения. В частности, Стубб утверждает, что если бы такой звонок прозвучал, то "телефон звонил бы очень долго".

"Я бы не ответил. Путин может использовать это как своеобразную пропаганду. На данный момент у нас нет никаких отношений с Россией", – сказал он.

В свою очередь, Хаависто заявил, что, независимо от личности звонящего, он взял бы трубку.

"Каждый раз, когда звонит глава государства, мы отвечаем. Я бы не отдал телефон уборщице в президентском дворце. Я бы ответил и принял приветствие. Без координации у меня не было бы предметной политической дискуссии", - сказал он.

Отмечается, что два фаворита продолжают ожесточенную борьбу во втором туре президентских выборов. Стубб получил 27,2% голосов в первом туре, Хаависто – 25,8%.

Второй тур президентских выборов Финляндии пройдет 11 февраля между Александром Стуббом и Пеккой Хаависто. Досрочное голосование второго тура начнется в среду, 31 января, и завершится 6 февраля.

Выборы призидента Финляндии - главные новости

Кандидат в президенты Финляндия Алекс Стуб заявил, что его страна не боится РФ. По его словам, "тройной замок" - сильная армия, членство в НАТО и соглашение об оборонном сотрудничестве с США - дает возможность не опасаться провокаций и нападений со стороны России. Стубб считает, что сейчас Финляндия находится в одном из самых безопасных положений, в которых она была на протяжении своей истории.

Согласно опросам, Стубб является фаворитом предвыборной гонки. На втором месте – Пекка Хаависто.

Вас также могут заинтересовать новости: