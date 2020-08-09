Выборы президента Беларуси: в Минске задержали и будут судить переводчицу польского журналиста

В чем обвиняют женщину - пока неизвестно.

В Минске правоохранительные органы задержали Анну Шамко, которая переводила для польского журналиста Машека Пясецкого на выборах президента Беларуси.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Отмечается, что переводчицу и журналиста задержали во время интервью с независимыми наблюдателями. Журналиста отпустили через несколько часов, а Шамко, как рассказал ее муж, доставили сначала в райотдел, а потом в тюрьму.

Женщина смогла позвонить из отделения полиции, однако не сказала, в чем ее обвиняют. Уже в полиции мужу сообщили, что жену будут судить в понедельник, 10 августа, но пока неизвестно, в каком суде это будет и во сколько.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 августа, в Беларуси проходит основное голосование на выборах президента страны.

ЦИК Беларуси зарегистрировал кандидатами в президенты нынешнего главу государства Александра Лукашенко, а также Светлану Тихановскую, Анну Конопацкую, Андрея Дмитриева и Сергея Черечня. 65-летний Лукашенко руководит страной бессменно уже почти 26 лет. Кроме первых выборов 1994 года, на которых он победил, никакие другие на международном уровне не были признаны свободными и справедливыми (2001, 2006, 2010, 2015 годы).

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