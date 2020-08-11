Президент Литвы призвал ЕС "со всей серьезностью" рассмотреть санкции против Беларуси

В зависимости от ситуации с правами человека будет зависеть сотрудничество Литвы с властями Беларуси.

Евросоюз должен рассмотреть введение санкций против Беларуси в ответ на репрессии властей против оппозиции.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, пишет Delfi.

"Динамика такова, что нам следует со всей серьезностью говорить о санкциях для Беларуси, потому что то, что происходит сейчас, даже издали не напоминает те репрессии, которые режим проводил все последние годы", - сказал Науседа.

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"Сейчас мы видим и погибших, и раненых людей. Видим несколько тысяч людей, которые закрыты, или их судьба неизвестна. Мы не можем смотреть на это сквозь пальцы", - добавил глава государства.

По словам Науседы, в зависимости от ситуации с правами человека будет зависеть сотрудничество Литвы с властями Беларуси.

"Если режим Лукашенко докажет, что права человека на последнем месте, к сожалению, он уже это доказывает, я не считаю, что сотрудничество возможно. Если страна, прежде всего, не уважает права своих собственных людей, основополагающие права, которые записаны и в Конституции, то как можно ожидать, что эта страна может уважать своих зарубежных партнеров", - добавил он.

Выборы в Беларуси: справка

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.

В ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

Вечером 10 августа массовые протесты в Беларуси продолжились.

Утром 11 августа кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская покинула страну и сейчас находится в Литве.

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