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Президент Литвы призвал ЕС "со всей серьезностью" рассмотреть санкции против Беларуси

13:24, 11 августа 2020
Мир
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Гитанас Науседа / REUTERS

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, пишет Delfi.

"Динамика такова, что нам следует со всей серьезностью говорить о санкциях для Беларуси, потому что то, что происходит сейчас, даже издали не напоминает те репрессии, которые режим проводил все последние годы", - сказал Науседа.

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"Сейчас мы видим и погибших, и раненых людей. Видим несколько тысяч людей, которые закрыты, или их судьба неизвестна. Мы не можем смотреть на это сквозь пальцы", - добавил глава государства.

По словам Науседы, в зависимости от ситуации с правами человека будет зависеть сотрудничество Литвы с властями Беларуси.

"Если режим Лукашенко докажет, что права человека на последнем месте, к сожалению, он уже это доказывает, я не считаю, что сотрудничество возможно. Если страна, прежде всего, не уважает права своих собственных людей, основополагающие права, которые записаны и в Конституции, то как можно ожидать, что эта страна может уважать своих зарубежных партнеров", - добавил он.

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