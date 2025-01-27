Александр Лукашенко прогнозируемо "победил" на досрочных президентских выборах в Беларуси. При этом, ожидать внутри страны каких-то движений демократической оппозиции было не стоит.

Вся наиболее активная среда или иммигрировала, или сидит. То есть, нет никаких движущих сил, способных противостоять режиму публично, то есть, выходить на акции прямого действия. Лукашенко задействовал такие репрессивные механизмы, что говорить о каком-то "коридоре возможностей" для любых оппозиционных сил, нельзя. Этого нет. Существуют подковерные бои различных групп интересов в окружении Лукашенко (более пророссийских и менее пророссийских), но это межвидовая борьба, а не оппонирование его политическому режиму.

К сожалению, сложная ситуация и у беларуской оппозиции в диаспоре, в эмиграции. Несмотря на все усилия, Светлана Тихановская не стала общим лидером оппозиции, который был бы способен объединить всех. Чувствуется сильный недостаток влияния на оппозиционную среду как таковую.

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Не хочется вмешиваться в дела беларуской оппозиции, но сейчас они выглядят "унылым сборищем", которое не способно создать эффективный механизм взаимодействия.

Да, было несколько подходов к созданию эмиграционных центров, которые должны были взять на себя ключевую координацию деятельности оппозиционных движений, были даже объявления об этом, однако все уперлось в амбиции отдельных групп или отдельных политиков...

Наконец, в день голосования на так называемых выборах президента Беларуси в социальных сетях начали появляться сообщения (скорее всего - это фейк) о том, что Тихановская слагает с себя полномочия лидера оппозиции. И, откровенно говоря, этот технический вброс ложится на удачную почву... Поэтому беларуской оппозиции было бы целесообразно пересмотреть статусы, определиться с новой формой взаимодействия и координации. Но пока я вижу достаточно слабые потуги.

Что касается реакции других на "выборы" Лукашенко, то глава дипломатии ЕС Кая Каллас назвала их надругательством над демократией. Но совместное заявление стран Евросоюза относительно непризнания результатов этого "волеизъявления" согласовать не удалось, ведь все мы видели, как это решение заблокировала Венгрия. Теперь нет какой-то официальной позиции, единого голоса ЕС. Есть позиция отдельных политиков и отдельных стран.

Поэтому, будут ли какие-то новые санкции против режима Лукашенко? - Я сомневаюсь. Будут ли политические выводы относительно контактов с режимом Лукашенко, политического диалога? - Я также сомневаюсь. Добавит ли это самому Лукашенко плюсов в возможном участии в переговорном процессе между Украиной и Россией? - Тоже сомнительно.

Что может быть? Очень хотелось бы услышать как от европейских политиков, так и от Киева о признании оппозиционного правительства или оппозиционного правительственного центра Республики Беларусь, который бы действовал из-за рубежа как альтернатива Лукашенко.

К примеру, мог бы, по крайней мере, выдавать документы, удостоверения личности, которые бы признавались на территории Евросоюза.

Украина и ЕС заинтересованы в том, чтобы оппозиция Беларуси была структурирована, чтобы она имела единый голос, чтобы это была мощная среда, которая представляла бы интересы беларусов, которые не согласны с режимом Лукашенко. Не обязательно это должно быть объединение под руководством Тихановской. Но это должно быть взаимодействие и признание будущего нового государственного беларуского центра европейскими странами, установление с ними отношений не только на уровне консультаций и встреч для селфи, но и определенных действий.

Что касается Лукашенко, сколько бы он ни кричал, что он легитимный, на самом деле он не легитимен. Он является самоназначенным "президентом" Беларуси. И должна быть взвешенная позиция по осуждению того, что он называет голосованием. Ведь мы понимаем, что демократические процедуры не были соблюдены, что это даже и голосованием назвать трудно. Это - полная имитация процедуры даже без имитации выбора.

Виталий Кулик, директор Центра исследования проблем гражданского общества